Власнички пас упао у тор и усмртио овцу у Маглају

09.09.2025
11:04
Необичан инцидент пријављен је полицији у недјељу вече, 7. септембра, у једном маглајском селу. Око 18:50 сати пас је ушао у ограђени тор и напао овце у власништво К.Е. (35). Том приликом усмртио је једно грло.
Како је потврђено из полиције, пас припада другом власнику, К.Е. (48). Случај је пријављен Полицијској станици Маглај, а службеници су одмах изашли на терен.
"Полицијски службеници Полицијске станице Маглај настављају рад на документовању кривичног дјело несавјесно чување паса и других опасних животиња", саопштено је из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.
(Агроклуб)
