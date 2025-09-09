Logo
Власнички пас упао у тор и усмртио овцу у Маглају

09.09.2025

11:04

Власнички пас упао у тор и усмртио овцу у Маглају
Фото: Pixabay

Необичан инцидент пријављен је полицији у нед‌јељу вече, 7. септембра, у једном маглајском селу. Око 18:50 сати пас је ушао у ограђени тор и напао овце у власништво К.Е. (35). Том приликом усмртио је једно грло.

Како је потврђено из полиције, пас припада другом власнику, К.Е. (48). Случај је пријављен Полицијској станици Маглај, а службеници су одмах изашли на терен.

"Полицијски службеници Полицијске станице Маглај настављају рад на документовању кривичног д‌јело несавјесно чување паса и других опасних животиња", саопштено је из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.

(Агроклуб)

