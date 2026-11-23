Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај на магистралном путу Гацко – Невесиње код моста на Грачаници, у близини Рудника и термоелектране (РИТЕ) Гацко, одвија се у отежаним условима због залеђеног и веома клизавог коловоза.
Према доступним информацијама, на овој дионици већ је забиљежена једна саобраћајна незгода, што додатно указује на повећан ризик за све учеснике у саобраћају у овом подручју, наводе гатачки ватрогасци.
Возачима се упућује апел да смање брзину, прилагоде вожњу тренутним временским и путним приликама те да кроз ову зону пролазе уз максималан опрез и држање безбједног одстојања.
"Не ризикујте, возите пажљиво како бисте безбједно стигли на одредиште", поручује се у упозорењу.
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