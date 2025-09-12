Logo
Возачи, опрез: Нови радар у функцији од понедјељка

Извор:

АТВ

12.09.2025

16:29

Возачи, опрез: Нови радар у функцији од понедјељка

Од понедјељка, 15. септембра 2025. године, на ауто-путу А1 биће у функцији радар за контролу брзине на излазу из тунела Иван, на дионици Тарчин – Брадина.

Привремени завршетак ауто-пута А1 и потреба за успоравањем саобраћаја, локација привременог искључења са ауто-пута, јако захтјевна кривина одмах након излаза из десне цијеви тунела Иван, те близина привременог наплатног мјеста Брадина представљају потенцијалну опасност за накупљање возила у самом тунелу.

Ови фактори могу проузроковати опасне инциденте, због чега су и предузете мјере за успоравање саобраћаја на излазу из десне цијеви тунела Иван према наплатном мјесту Брадина.

Све активности у вези с постављањем, пуштањем у функцију и управљањем радара спроводи Министарство унутарњих послова Херцеговачко-неретванског кантона, у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја, полицијским овлаштењима, те потписаним Меморандумом о сарадњи.

На наведеној локацији брзина је ограничена на 60 километара на сат, те се позивају сви возачи да поштују постављене саобраћајне знакове и прописана ограничења.

ЈП Аутоцесте ФБиХ наставља сарађивати с надлежним институцијама с циљем унапређења сигурности саобраћаја на ауто-путу у ФБиХ, саопштили су из Аутоцеста ФБиХ.

