Возачи, опрез: Нови радар у функцији од понедјељка

Извор:
АТВ
12.09.2025
16:29
Коментари:0
Од понедјељка, 15. септембра 2025. године, на ауто-путу А1 биће у функцији радар за контролу брзине на излазу из тунела Иван, на дионици Тарчин – Брадина.
Привремени завршетак ауто-пута А1 и потреба за успоравањем саобраћаја, локација привременог искључења са ауто-пута, јако захтјевна кривина одмах након излаза из десне цијеви тунела Иван, те близина привременог наплатног мјеста Брадина представљају потенцијалну опасност за накупљање возила у самом тунелу.
Свијет
Свијет кључа од бијеса због снимка уплакане трудне дјевојчице (10)
Ови фактори могу проузроковати опасне инциденте, због чега су и предузете мјере за успоравање саобраћаја на излазу из десне цијеви тунела Иван према наплатном мјесту Брадина.
Све активности у вези с постављањем, пуштањем у функцију и управљањем радара спроводи Министарство унутарњих послова Херцеговачко-неретванског кантона, у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја, полицијским овлаштењима, те потписаним Меморандумом о сарадњи.
На наведеној локацији брзина је ограничена на 60 километара на сат, те се позивају сви возачи да поштују постављене саобраћајне знакове и прописана ограничења.
Друштво
Од понедјељка креће исплата 51.000.000 грађанима Српске
ЈП Аутоцесте ФБиХ наставља сарађивати с надлежним институцијама с циљем унапређења сигурности саобраћаја на ауто-путу у ФБиХ, саопштили су из Аутоцеста ФБиХ.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму