За девет мјесеци украдено 115 возила, највише у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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У БиХ је од почетка године украдено 115 аутомобила, од којих највише у Федерацији БиХ 71, а најчешћа мета крадљиваца била су возила њемачког произвођача "Фолксваген", посебно модели "голф" и "пасат".
Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске током девет мјесеци ове године евидентирало је 38 кривичних дјела која се односе на отуђење моторних возила, што је за 2,8 одсто више него у истом периоду лани, када је украдено 36 возила.
Током посматраног периода полицијски службеници су пронашли и вратили власницима 35 возила украдених на територији Републике Српске, ФБиХ, те по Интерполовој потјерници, подаци су МУП-а Републике Српске.
На подручју у надлежности Полицијске управе Бањалука евидентирано је највише кривичних дјела која се односе на крађу возила, и то 10, док су полицијске управе Приједор и Бијељина евидентирале по седам.
У Републици Српској на мети крадљиваца најчешће је био и "бе-ем-ве".
У ФБиХ за период јануар-септембар евидентирана је 71 крађа моторних возила, ухапшено је 13 лица, а за ово кривично дјело надлежним тужилаштвима је пријављено 25 особа.
У 2025. години, у истом периоду, евидентиране су 73 крађе, ухапшена су 23 лица, а број пријављених је 34, подаци су Федералне управе полиције /ФУП/.
Из ФУП-а је наведено да је, од укупног броја евидентираних, крађа возила највише било у Сарајевском и Тузланском кантону, преноси "Дневни аваз".
На подручју Брчко дистрикта од 1. јануара до 30. септембра евидентирано је шест крађа моторних возила, која су пронађена и враћена власницима, а полиција у дистрикту биљежи повећање броја крађа за два возила у односу на исти период 2025. године.
Када је ријеч о методама кориштеним у крађама, у четири случаја су извршиоци искористили оригинални кључ који се налазио у возилу, док су у два случаја спојили електричне инсталације да би возило ставили у погон, навели су из Полиције Брчко дистрикта, преноси Срна.
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