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За љубав никад није касно: Двоје пензионера се вјенчало у Бањалуци

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АТВ редакција
10.11.2026 08:09

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Двије златне бурме једна поред друге.
Фото: Pexels/Bruno Mattos

Да за љубави никада није касно потврђују подаци о вјенчанима у Бањалуци претходног викенда.

Наиме, током викенда двоје пензионера изговорило је судбоносно ДА.

Ријеч је о Сими и Веселка Цвијетић, пензионер, пише "Глас".

Међу осталим вјенчаним за викенд су:

"Драган Милошевић, електротехничар рачунара и Мирјана Калабић, психолог; Грујо Пејаковић, економиста и Николина Чегар, туристички техничар; Игор Ковачевић, инсталатер и Милица Стојичић, дипл. еколог; Слободан Марић, ветеринарски техничар и Маја Видовић, дипл. информатичар; Дарко Блажевић, прехрамбени техничар и Миљана Бркљача, матурант гимназије; Мирослав Кнежевић, угоститељски техничар и Рада Перић, медицинска сестра; Синиша Вуковић, дипл. инжењер електротехнике и Наташа Јовић, др медицине; Данијел Кочић, аутомеханичар и Милица Тривић, техничар логистике и шпедиције; Љубиша Гајић, др медицине и Ружа Којић, медицинска сестра; Лука Милаковић, кулинарски техничар и Теодора Бјелић, ЦНЦ техничар; Марко Драгојевић, машински техничар и Милица Николић, зубно-стоматолошки техничар.

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Тагови :

вјенчање

Пензионери

Бањалука

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