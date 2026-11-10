За љубав никад није касно: Двоје пензионера се вјенчало у Бањалуци

Наиме, током викенда двоје пензионера изговорило је судбоносно ДА.

Ријеч је о Сими и Веселка Цвијетић, пензионер, пише "Глас".

Међу осталим вјенчаним за викенд су:

"Драган Милошевић, електротехничар рачунара и Мирјана Калабић, психолог; Грујо Пејаковић, економиста и Николина Чегар, туристички техничар; Игор Ковачевић, инсталатер и Милица Стојичић, дипл. еколог; Слободан Марић, ветеринарски техничар и Маја Видовић, дипл. информатичар; Дарко Блажевић, прехрамбени техничар и Миљана Бркљача, матурант гимназије; Мирослав Кнежевић, угоститељски техничар и Рада Перић, медицинска сестра; Синиша Вуковић, дипл. инжењер електротехнике и Наташа Јовић, др медицине; Данијел Кочић, аутомеханичар и Милица Тривић, техничар логистике и шпедиције; Љубиша Гајић, др медицине и Ружа Којић, медицинска сестра; Лука Милаковић, кулинарски техничар и Теодора Бјелић, ЦНЦ техничар; Марко Драгојевић, машински техничар и Милица Николић, зубно-стоматолошки техничар.