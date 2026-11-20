Аутор:АТВ редакција
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Процјењује се да је видео-игра "Гранд тефт ауто шест" /ГТА шест/ донијела зараду већу од двије милијарде долара од премијере, што је најбољи старт било ког производа у историји индустрије забаве.
Најновији дио из серијала компаније "Рокстар" постао је доступан корисницима јуче, након тринаестогодишњег чекања од претходног дијела.
Са претпродајом и продајом већом од 24,5 милиона примјерака игре у првом дану, процјењује се да је зарада достигла 2,36 милијарди долара, саопштила је аналитичка платформа "Сензор тауер".
Према подацима ове компаније, око 75 одсто продаје је за конзолу "плејстејшн", а 25 одсто за "икс бокс". Премијера верзије за рачунаре најављена је за јануар.
"ГТА шест" је игра са отвореним свијетом. Играчи могу да слободно лутају измишљеном америчком савезном државом Леонида и преузимају мисије као ситни криминалци који траже новац и славу кроз крађу, пљачку, трговину дрогом и друга кривична дјела.
Величина игре тренутно је око 200 гигабајта, а у будућности се очекују надоградње
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