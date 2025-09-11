Logo
Због суше и болести опао број пчелињих друштава

СРНА

11.09.2025

Фото: Танјуг/АП

Савез удружења пчелара Републике Српске забиљежио је пад броја пчелињих заједница пријављених за подстицаје Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за ову годину, што је први такав пад откад се додјељују пчеларима са више од 30 кошница.

Пад је забиљежен у свих осам пчеларских регија у Републици Српској, а највећи губитак је у семберско-мајевичкој регији, са 14 одсто мање пријављених кошница, те у регијама Бирач и Зворник, са падом од 12 одсто, док је најмањи пад, од један одсто, забиљежен у бањалучкој регији, саопштено је из Савеза.

Као разлог су навели велике зимске губитке пчелињих друштава, који су у просјеку износили око 40 одсто, али у Савезу сматрају да су главни узроци прошлогодишња суша, повећано присуство паразита и вируса, те да су пчеле због недостатка полена и ослабљеног имунитета у зимски период ушле у лошем стању.

Према процјенама Савеза, у Републици Српској би ове године могло бити пријављено око 10.000 пчелињих друштава мање него прошле године, када је било око 183.000 евидетираних.

Из Савеза су позвали ресорно министарство да, у складу са својим могућностима, пружи додатну подршку пчеларима да би се ублажиле посљедице и зауставио даљи пад у пчеларском сектору.

Истакли су значај пчела за воћарство, повртарство, пољопривреду у цјелини и биодиверзитет, јер без пчела живот не би постојао какав се сада познаје, те у том контексту, Савез апелује да се више улаже у заштиту пчела и подршку пчеларима.

