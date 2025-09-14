Због удеса обустављен саобраћај на једној дионици у БиХ

Извор:
Због саобраћајне несреће обустављен је саобраћај на магистралном путу М-1.8 Тузла-Сребреник (на улазу у Сребреник, код ТЦ Бинго).
Алтернативни правац преко мјеста Урожа је у функцији, јавља Босанскохерцеговачки ауто-мото клуб (БиХАМК).
Посљедњег дана у седмици на бх. путевима саобраћа се по сувом или мјестимично влажном коловозу, а БиХАМК упозорава и на учестале одроне и издваја дионице: Турбе-Карановац, Јајце-Бањалука, Бугојно-Купрес и Сарајево-Фоча, као и превоје Ростово (Бугојно-Нови Травник) и Макљен (Прозор-Горњи Вакуф/Ускопље).
Возачима се савјетује да избјегавају нагла кочења, прилагоде брзину условима на цести и повећају размак између возила. Пјешаке и бициклисте позивају на додатни опрез, нарочито у урбаним срединама. Све учеснике у саобраћају БиХАМК моли за додатно стрпљење и поштовање саобраћајних прописа и сигнализације.
Радови су актуелни на дионици ауто-пута А1 Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралама: Коњиц-Јабланица (у близини тунела Црнаја), Јабланица-Прозор (насеље Дуге и Мирци), Семизовац-Олово, Јајце-Црна Ријека и Гацко-Фоча (у Саставцима).
Подсјећају да је на магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен саобраћај за сва возила до 3,5 тоне укупне масе.
Дуге су колоне возила на излазу из Босне и Херцеговине на граничним прелазима: Градина, Градишка и Орашје. На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута. Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
Забрањен је саобраћај за возила преко 5 тона највеће дозвољене масе на граничном прелазу Каракај (код Зворника). Теретна возила преко 5 т преусмјеравају се на граничне прелазе Братунац или Рача, док аутобуси могу користити ГП Шепак. Теретна возила могу саобраћати на ГП Шепак од 09 до 13 сати и од 22 до 06 сати (викендом могу прелазити у термину од 22 до 06 сати).
