Аутор:АТВ редакција
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Бивши шведски фудбалер Златан Ибрахимовић наводно ће глумити у серији „МобЛанд“, која се емитује на платформи Парамаунт+.
Према писању медија, требало би да тумачи улогу негативца, а глумачку поставу предводи Том Харди, који игра главног јунака Харија да Соузу.
Друга сезона серије недавно је завршена, а Ибрахимовић би глумачкој екипи требало да се придружи у трећој сезони.
„Долазак Златана у екипу изазвао је велико узбуђење. Серија већ окупља бројне звијезде, али ово неочекивано појачање сигурно ће повећати њену популарност и привући додатну пажњу. Златан је својом грађом идеалан за улогу негативца, а са 196 центиметара висине дјелује заиста импресивно“, рекао је за британски „Сан“ извор близак продукцији серије.
Ибрахимовић је фудбалску каријеру завршио у љето 2023. године, а убрзо након тога постао је стратешки савјетник Милана.
Током Свјетског првенства 2026. године радио је као стручни коментатор америчке телевизијске мреже „Фокс спортс“, заједно са Тјеријем Анријем, преноси „Индекс.хр“.
Глума му није страна. Његов живот и каријера били су тема документарног филма „Бекоминг Златан“ и биографског играног филма „Ја сам Златан“, а појављивао се и у спортским документарним серијалима.
На филму је дебитовао 2023. године у остварењу „Астерикс и Обеликс: Средње краљевство“, у којем је тумачио римског војника Антивируса.
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