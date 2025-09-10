Logo
Бањалучка пивара има новог власника

Извор:

Курир

10.09.2025

09:59

Финска Олви група је потписала уговор о преузимању Бањалучке пиваре, а аквизиција обухвата и њену подружницу у Србији.

Аквизиција је извршена с циљем раста у Југоисточној Европи, на Балкану и ширем Медитерану, наведено је у саопштењу.

Бањалучка пивара основана је 1873. године.

Бањалучка пивара је највећа пивара у Босни и Херцеговини и компанија у Србији која посједује дистрибуцију и у Хрватској, Словенији, Црној Гори и у Италији.

Олви група је фински произвођач пића и производи пива, безалкохолна пића и РТД (ready-to-drink) коктеле.

Закључење трансакције подложно је одобрењу органа надлежних за контролу концентрација у Босни и Херцеговини.

Очекује се да ће реализација услиједити у наредним мјесецима, до краја године.

(Курир)

Тагови:

Пиво

Banjalučka pivara

