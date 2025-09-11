Logo
Бањалучки пензионер платио 10 КМ провизије за два рачуна

11.09.2025

22:13

Коментари:

1
Питао сам, може ли картицом, рекли су ми може, нема проблема, али се испоставило да проблема има: мени је проблем ако ми из џепа избију 10 марака.

Овако своју причу почиње Бањалучанин Славиша Терзић, који је недавно имао, ни први ни посљедњи пут, непријатно искуство које га је ударило по џепу.

"Нисам ја једини. Нас пензионере пљачка ко стигне, онако на ситно, али наше су пензије мале, свака нам марка значи", каже Терзић.

А и његова прича почиње од поштанског шалтера у згради Полицијске управе Бањалука, гдје најчешће плаћа рачуне за режије, јер му је ту, како каже, најзгодније.

"Нисам имао готовине, па сам питао могу ли рачуне платити картицом. Кажу, може, нема проблема. Ја платио, они веле 10 КМ је провизија", каже Терзић.

"Открили сте ми Америку"

Био је зачуђен, јер је раније и његова супруга, такође пензионерка, плаћала картицом рачуне на истом мјесту и нису јој наплатили ту провизију.

"Платила је само уобичајену поштарину. Али, она има картицу једне друге банке, ваљда је у томе разлика. Међутим, мене нико није на ту разлику упозорио", каже саговорник портала "Српскаинфо".

Након непријатног искуства позвао је корисничке сервис “своје” банке и рекли су му да је требало да оде на банкомат и узме готовину, па онда да готовином плати рачуне, јер би му то била јефтиније.

"Ето, велим ја тој дјевојци која се јавила на телефон, баш сте ми открили Америку", каже Терзић.

Жали се да нико не разумије пензионере и не покушава да им објасни како неке ствари функционишу, него сви само гледају да им извуку коју марку.

Тагови:

računi

Бањалука

račun

Коментари (1)
