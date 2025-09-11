Logo
Бил Гејтс испао са листе најбогатијих људи

Извор:

Танјуг

11.09.2025

17:02

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Суоснивач Мајкрософта и некада најбогатији Американац Бил Гејтс ове године први пут од 1991. није међу 10 најбогатијих људи у Сједињеним Америчким Државама на актуелној Форбсовој листи.

Његово богатство се процјењује на 107 милијарди долара, а Гејтс је тиме заузео 14. мјесто, иза бизнисмена Мајкла Блумберга и испред насљеднице трговинског ланца Волмарт Алис Волтон.

Гејтсов пад на листи није последица пословних губитака, већ посљедица његовог плана да готово цјелокупно богатство усмјери у Фондацију Гејтс.

У мају је најавио да ће у наредне двије деценије донирати 99 одсто своје имовине у поменуту фондацију. Само прошле године је Гејтс издвојио око седам милијарди долара за ово улагање.

Поред тога, на његове финансије је негативно утицао развод од Мелинде Френч Гејтс 2021. године, када је дио имовине пренијет на њу.

Према процјенама Форбса, Мелинда је добила око 29 милијарди долара кроз поравнање, а додатних 12,5 милијарди за сопствену филантропију.

Фондација Гејтс и даље има амбициозне циљеве – од искорењивања дечијих болести до борбе против маларије. Како се улагања буду повећавала, Гејтсово богатство ће наставити да се смањује, што значи и даљи пад на листи најбогатијих Американаца.

Таг:

Bil Gejts

Коментари (0)
