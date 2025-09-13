Чак 400 продавница пријети затварање због новог пореза на пословни простор

Чак 400 највећих британских продавница, од супермаркета до робних кућа, могло би да се нађе пред затварањем ако влада спроведе свој план о увођењу вишег пореза за пословне просторе.

Влада Уједињеног Краљевства предложила је увођење виших стопа пореза на пословне просторе за све некретнине чија процијењена вриједност прелази 500.000 фунти (око 585.000 евра), преноси Пословни дневник.

Драматично упозорење долази из Британског малопродајног конзорцијума (БРЦ), који истиче да би ова мјера могла да има катастрофалне посљедице за цијели малопродајни сектор.

Намјера ове мјере је да осигура трајно финансирање пореских олакшица намијењених мањим предузећима у сектору малопродаје и угоститељства.

Тиме би се привремени попусти, уведени као мјера помоћи, претворили у сталну подршку за мање предузетнике.

Из БРЦ-а поручују да велики трговачки ланци послују с изузетно танким профитним маржама, те да би им нови намет створио неодржив притисак.

''С обзиром на ниске профите који постоје у малопродаји, значајно повећање пореза за велике продавнице присилило би их на подизање цијена, смањење броја запослених или, у најгорем случају, потпуно затварање врата'', наводи се у саопштењу БРЦ, преноси Срна.