Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте данас су пале на најнижи ниво у посљедња три месеца, при чему је сјеверноморска нафта Брент појефтинила на око 89,5 долара по барелу.
Истовремено је америчка сирова нафта пала на приближно 80,5 долара, под утицајем повећања понуде из Либије и већих испорука са Блиског истока, пренио је Трејдинг економикс.
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Пад цијена уследио је након поновног покретања либијског нафтовода Шарара, док је Национална нафтна корпорација Либије саопштила да је сирова нафта почела да пуни складишне резервоаре у постројењу Акакус у Завији.
Претходно је упозорено да би обустава рада нафтовода могла да смањи производњу за око 350.000 барела дневно.
Према новембарском извјештају Међународне агенције за енергетику (ИЕА), глобална понуда нафте први пут од почетка рата са Ираном премашила је потражњу, а очекује се да ће вишак бити забиљежен и у четвртом кварталу ове године.
На тржиште су утицали и подаци о проласку нафте кроз Ормуски мореуз.
Према подацима аналитичке компаније Кплер, просјечан проток нафте кроз тај мореуз износио је око 9,5 милиона барела дневно током десет дана закључно са 19. новембром, у поређењу са 12,2 милиона барела дневно у октобру.
Упркос наставку војних активности на Блиском истоку током викенда, напади нису успјели да зауставе пад цијена.
Иранска Револуционарна гарда саопштила је да је испалила ракете и дронове на америчке положаје у Бахреину, док су јеменски Хути тврдили да су погодили саудијску рафинерију Рабиг.
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Амерички предсједник Доналд Трамп наговијестио је да ће преговорима бити дато додатно вријеме, али је упозорио да би војна акција могла да буде настављена наредне године уколико разговори не уроде плодом.
Очекивања о могућем дипломатском рјешењу, заједно са повећањем понуде на тржишту, додатно су утицала на цијене нафте.
(sputniknews.com)
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