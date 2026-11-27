Аутор:АТВ редакција
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Цијена нафте "брент" из Сјеверног мора кретала се око највишег износа овог мјесеца усљед непрестаних напада на танкере у Ормуском мореузу и удара на саудијску енергетску инфраструктуру, што изазива забринутост у вези са извозом нафте из тог региона.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" пала за 38 центи или 0,39 одсто и сада је 96,19 долара по барелу, али је нешто раније порасла за готово два долара и била на највишем износу од 6. новембра.
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У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте порасла за 1,73 долара или 2,07 одсто и сад је 85,41 долара по барелу.
"Мислимо да цијена нафте `брент` може и даље отићи на више од 100 долара по барелу и без неке нове веће ескалације на Блиском истоку, али ће зато требати доказ за проблеме у испорукама", истакао је аналитичар тржишта из компаније АНЗ Брајан Мартин.
Обје врсте нафте крећу се ка већем расту у протекле четири седмице. Цијене су у претходном периоду пале јер амерички предсједник Доналд Трамп није започео војну акцију против Ирана након избора одржаних за Конгрес, преноси Срна.
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Међутим, Иран је и даље наставио са нападима на бродове који пролазе кроз Ормуски мореуз, чиме је ометен извоз, док су Хути и даље гађали саудијску инфраструктуру и луке, преноси Си-Ен-Би-Ес.
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