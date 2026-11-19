Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте данас су, након вишедневног пада, поново у порасту усљед забринутости да би могло доћи до евентуалних прекида у испорукама са Блиског истока, имајући у виду нападе на танкере у Ормуском мореузу.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора већа за 24 цента или 0,26 одсто и сада је 92,19 долара по барелу.
У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте порасла за пет центи и износи 83,31 долар по барелу.
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Аналитичар тржишта из компаније "ПВМ ојл асосијејтс" Џон Еванс рекао је да постоји несигурност да ли ће доћи до новог раста или пада цијене нафте, али да је сигурно да "брент" није успио да падне испод 90 долара по барелу, преноси Срна.
"Мале су шансе да ће на трилатералном састанку на самиту у Шенџену доћи до било каквог рјешења у вези са сукобом у Украјини и са Ираном, па улазимо у нову фазу у којој тренутно окружење није нимало привлачно за цијене нафте", истакао је Еванс, алудирајући на данашњи састанак предсједника САД Доналда Трампа, предсједника Кине Си Ђинпинга и предсједника Русије Владимира Путина.
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