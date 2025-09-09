Цијене нафте скочиле након напада Израела на Катар

09.09.2025
Цијене нафте порасле су данас за око један одсто и то Брента на 67 долара по барелу, а америчке сирове нафте ВТИ на изнад 63 долара по барелу.
Раст је услиједио послије извјештаја о експлозијама у Дохи, главном граду Катара, након чега је Израел тврдио да су гађани високи лидери Хамаса, пренио је Трејдинг економикс.
Катар, кључни посредник у сукобу између Израела и Хамаса, који је и домаћин званичника те палестинске организације, према ријечима очевидаца, "био је обавијен димом".
Овај геополитички шок додатно је подигао цијене нафте, на које је већ утицало мање од очекиваног повећање производње чланица Организације земаља изводница нафте ОПЕК плус од само 137.000 барела дневно за октобар, у поређењу са много већим повећањима претходних мјесеци.
Тржишта такође очекују да ће Кина наставити да гомила залихе нафте, чиме ће додатно смањити понуду.
У међувремену, влада забринутост од нових западних санкција Русији која је појачана након њеног највећег ваздушног напада на Украјину у посљедњих неколико мјесеци.
Амерички предсједник Доналд Трамп наговијестио је спремност за строже мјере према Москви, док је Европска унија разговарала са Вашингтоном о заједничким санкцијама, преноси Танјуг.
