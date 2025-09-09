Logo
Large banner

Цијене нафте скочиле након напада Израела на Катар

09.09.2025

21:21

Коментари:

0
Цијене нафте скочиле након напада Израела на Катар
Фото: Pixabay

Цијене нафте порасле су данас за око један одсто и то Брента на 67 долара по барелу, а америчке сирове нафте ВТИ на изнад 63 долара по барелу.

Раст је услиједио послије извјештаја о експлозијама у Дохи, главном граду Катара, након чега је Израел тврдио да су гађани високи лидери Хамаса, пренио је Трејдинг економикс.

Катар, кључни посредник у сукобу између Израела и Хамаса, који је и домаћин званичника те палестинске организације, према ријечима очевидаца, "био је обавијен димом".

Доналд Трамп

Свијет

Трамп вјерује да је напад на Доху шанса за мир

Овај геополитички шок додатно је подигао цијене нафте, на које је већ утицало мање од очекиваног повећање производње чланица Организације земаља изводница нафте ОПЕК плус од само 137.000 барела дневно за октобар, у поређењу са много већим повећањима претходних мјесеци.

Напад у Дохи

Свијет

Погинуо припадник катарске службе унутрашње безбједности

Тржишта такође очекују да ће Кина наставити да гомила залихе нафте, чиме ће додатно смањити понуду.

У међувремену, влада забринутост од нових западних санкција Русији која је појачана након њеног највећег ваздушног напада на Украјину у посљедњих неколико мјесеци.

Амерички предсједник Доналд Трамп наговијестио је спремност за строже мјере према Москви, док је Европска унија разговарала са Вашингтоном о заједничким санкцијама, преноси Танјуг.

Подијели:

Тагови:

Cijene nafte

Израел

Katar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп вјерује да је напад на Доху шанса за мир

Свијет

Трамп вјерује да је напад на Доху шанса за мир

11 ч

0
СРБИЈА - ЕНГЛЕСКА УЖИВО: Енглези измасакрирали Орлове

Фудбал

СРБИЈА - ЕНГЛЕСКА УЖИВО: Енглези измасакрирали Орлове

11 ч

0
Погинуо припадник катарске службе унутрашње безбједности

Свијет

Погинуо припадник катарске службе унутрашње безбједности

11 ч

0
Трудна Токио! Глумица из хит серије објавила срећне вијести

Сцена

Трудна Токио! Глумица из хит серије објавила срећне вијести

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner