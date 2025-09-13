Logo

Цијене у Српској подивљале: Једна намирница скупља за чак 12 КМ

Извор:

АТВ

13.09.2025

12:58

Коментари:

0
Цијене у Српској подивљале: Једна намирница скупља за чак 12 КМ
Фото: ATV

Цијене поврћа и воћа, те још неких пољопривредних производа на зеленим пијацама, протеклих дана биљеже пораст.

Код неких производа није дошло до поскупљења, а уназад петнаестак дана појефтинили су само мрква, ђумбир и грожђе!

Наиме, на бијељинској Зеленој пијаци мрква је, тренутно, јефтинија за 0,5 КМ, а килограм сада кошта 2 КМ. У поменутом периоду, цијена ђумбира је са 12 пала на 8 КМ, а грожђа са 10 на 8 КМ.

oluja grmljavina nevrijeme-10092025

Србија

Крај љетним температурама: Недјеља доноси пљускове и грмљавину

Са друге стране, за чак 5 КМ по килограму поскупјели су бијели лук и мед, док је, у поређењу са крајем августа, цијена малина скочила за 4 КМ, боровница за 9, а купина за чак 12 КМ.

За килограм бијелог лука потребно је издвојити 15 КМ, а љубитељи меда теглу ових дана плаћају по 25 КМ.

Тренутно, килограм купина и малина продаје се по 22, а боровница по 25 КМ. Шумска боровница, откад се нашла на тезгама, држи исту цијену – 30 КМ за килограм.

Уназад 2 седмице, за 0,5 КМ поскупјели су и зелена салата, патлиџан, крушке, док је цијена кивија отишла за 3 КМ. Брескве и нектарине су скупље за 1 КМ, а кајсије за чак 3 КМ. Јаја су отишла за 10 фенинга по комаду…

С обзиром на високе цијене, грађани Српске све више заобилазе зелене пијаце.

Због повољнијих цијена, чешће залазе у маркете, не питајући за поријекло и квалитет робе коју купују. Најважније им је да набаве оно што им треба, а да им куповина не опустоши новчаник.

policija hrvatska

Регион

Хорор у Хрватској: Дрогиран и пијан "покосио" Њемицу, па покушао да побјегне

И власници тезги на зеленим пијацама признају да је се суочавају са мањим прометом.

"Нису само цијене разлог. Чињеница је да је у Српској све мање грађана, самим тим и купаца", поручују трговци, преноси "Српска инфо".

Подијели:

Тагови:

Цијене

поскупљење

Воће

povrće

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прилика за око 1.800 радника у БиХ: Планирају уложити 163 милиона евра

Економија

Прилика за око 1.800 радника у БиХ: Планирају уложити 163 милиона евра

6 ч

0
Стевандић: Даном српског јединства показујемо одлучност да останемо заједно

Република Српска

Стевандић: Даном српског јединства показујемо одлучност да останемо заједно

6 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Акција "Кавез": Ухапшено пет чланова групе "Пантери"

6 ч

0
Стиже нова колекција Лабубу луткица: Ево о чему је ријеч

Економија

Стиже нова колекција Лабубу луткица: Ево о чему је ријеч

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

19

11

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком

18

57

Централне вијести, 13.09.2025.

18

56

Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner