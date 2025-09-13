Цијене у Српској подивљале: Једна намирница скупља за чак 12 КМ

Извор:
АТВ
13.09.2025
12:58
Цијене поврћа и воћа, те још неких пољопривредних производа на зеленим пијацама, протеклих дана биљеже пораст.
Код неких производа није дошло до поскупљења, а уназад петнаестак дана појефтинили су само мрква, ђумбир и грожђе!
Наиме, на бијељинској Зеленој пијаци мрква је, тренутно, јефтинија за 0,5 КМ, а килограм сада кошта 2 КМ. У поменутом периоду, цијена ђумбира је са 12 пала на 8 КМ, а грожђа са 10 на 8 КМ.
Са друге стране, за чак 5 КМ по килограму поскупјели су бијели лук и мед, док је, у поређењу са крајем августа, цијена малина скочила за 4 КМ, боровница за 9, а купина за чак 12 КМ.
За килограм бијелог лука потребно је издвојити 15 КМ, а љубитељи меда теглу ових дана плаћају по 25 КМ.
Тренутно, килограм купина и малина продаје се по 22, а боровница по 25 КМ. Шумска боровница, откад се нашла на тезгама, држи исту цијену – 30 КМ за килограм.
Уназад 2 седмице, за 0,5 КМ поскупјели су и зелена салата, патлиџан, крушке, док је цијена кивија отишла за 3 КМ. Брескве и нектарине су скупље за 1 КМ, а кајсије за чак 3 КМ. Јаја су отишла за 10 фенинга по комаду…
С обзиром на високе цијене, грађани Српске све више заобилазе зелене пијаце.
Због повољнијих цијена, чешће залазе у маркете, не питајући за поријекло и квалитет робе коју купују. Најважније им је да набаве оно што им треба, а да им куповина не опустоши новчаник.
И власници тезги на зеленим пијацама признају да је се суочавају са мањим прометом.
"Нису само цијене разлог. Чињеница је да је у Српској све мање грађана, самим тим и купаца", поручују трговци, преноси "Српска инфо".
