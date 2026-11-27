Цијене злата скочиле су за три одсто, опорављајући се од вишегодишњег минимума, јер је пауза у распродаји технолошких акција ублажила притисак на продају златних полуга током америчког празника Дана захвалности.

Злато је у сриједу, 25. новембра, пало на најнижи ниво од августа 2025. године, након што су подаци о инфлацији у САД ојачали очекивања да ће Федералне резерве повећати каматне стопе у децембру. Више стопе повећавају трошкове држања злата, које не доноси камату.

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Цијена злата је скочила за 3,12 одсто на 3.678,94 долара по унци данас у 9.21 часова по средњоевропском времену, цијена сребра порасла за 6,89 одсто на 44,41 долар по унци, цијена платине за 5,03 одсто на 1.362,17 долара по унци, а паладијума за 4,47 одсто на 901,18 долара по унци, објавио је портал "Баха".

(Срна)