Logo
Large banner

Чувени нобеловац упозорава планету: Биће горе него што мислимо

08.09.2025

12:39

Коментари:

0
Чувени нобеловац упозорава планету: Биће горе него што мислимо
Фото: Pixabay

Нобеловац Џозеф Стиглиц истиче да тржишта обвезница још нису у потпуности процијенила посљедице Трампових тарифа.

Према његовим ријечима, када се компаније прилагоде новом режиму, приходи од царина ће опасти, што би могло погоршати финансијску позицију САД.

- Финансијска ситуација САД биће лошија од тренутних прогноза - рекао је Стиглиц за CNBC.

Оцјењујући трговински споразум између ЕУ и САД, Стиглиц сматра да је Брисел добио неповољан договор, али да је био приморан на компромис због зависности од америчких одбрамбених капацитета.

У претходним данима широм свијета порасли су приноси на дугорочне обвезнице. Панике још нема, али инвеститори су забринути због високог нивоа задужености и стања државних буџета. Приноси америчких обвезница такође су порасли, али тржиште још увијек не одражава реалну фискалну ситуацију САД.

Стиглиц истиче да ће Америка финансирати своје обавезе, али упозорава да је очекивани реални каматни ниво за наредних десет година порастао са 2% на 2,5%. Инвеститори још увијек нису довољно реаговали на чињеницу да Трамп планира да покрије растући буџетски дефицит приходима од царина.

Досадашњи подаци показују да су приходи од царина порасли, али компанијама је потребно вријеме да реорганизују добављачке ланце и пронађу најповољнији начин набавке сировина. Када се то догоди, приходи од царина ће поново опасти.

– Зато вјерујем да ће финансијска ситуација САД бити лошија него што сада показују пројекције – нагласио је Џозеф Стиглиц.

На истом форуму, Џејсон Фурман, бивши члан Обаминог Савјета економских савјетника, оцијенио је да Трампову економску политику карактерише висок буџетски дефицит и ослањање на приходе од царина.

Стиглиц је подсјетио и да је трговински споразум са Европом неповољан за ЕУ, али да Брисел није имао избора због ратног сукоба са Русијом у Украјини и потребе за америчким одбрамбеним капацитетима.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Џозеф Стиглиц

царине

Доналд Трамп

Америка

nobelova nagrada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Директорка насјела на превару, па остала без 54.500 евра

Регион

Директорка насјела на превару, па остала без 54.500 евра

1 д

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Супружнике ударио шаком у главу!

1 д

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

Овако то раде Руси: Ево како је "пао" осумњичени за тероризам

1 д

0
Јокић добија велико појачање – стиже НБА шампион

Кошарка

Јокић добија велико појачање – стиже НБА шампион

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner