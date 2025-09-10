Logo
Да ли Америка пада: Стигло драматично упозорење

Извор:

Агенције

10.09.2025

22:37

Да ли Америка пада: Стигло драматично упозорење

Нобеловац Џозеф Стиглиц истиче да тржишта обвезница још нису у потпуности процијенила посљедице тарифа предсједника Доналда Трампа.

Према његовим ријечима, када се компаније прилагоде новом режиму, приходи од царина ће опасти, што би могло погоршати финансијску позицију САД.

"Финансијска ситуација САД биће лошија од тренутних прогноза", рекао је Стиглиц за ЦНБЦ.

Оцјењујући трговински споразум између ЕУ и САД, Стиглиц сматра да је Брисел добио неповољан договор, али да је био приморан на компромис због зависности од америчких одбрамбених капацитета.

У претходним данима широм свијета порасли су приноси на дугорочне обвезнице. Панике још нема, али инвеститори су забринути због високог нивоа задужености и стања државних буџета. Приноси америчких обвезница такође су порасли, али тржиште још увијек не одражава реалну фискалну ситуацију САД.

Инвеститори нису реаговали

Стиглиц истиче да ће Америка финансирати своје обавезе, али упозорава да је очекивани реални каматни ниво за наредних десет година порастао са 2% на 2,5%. Инвеститори још увијек нису довољно реаговали на чињеницу да Трамп планира да покрије растући буџетски дефицит приходима од царина.

Досадашњи подаци показују да су приходи од царина порасли, али компанијама је потребно вријеме да реорганизују добављачке ланце и пронађу најповољнији начин набавке сировина. Када се то догоди, приходи од царина ће поново опасти.

"Зато вјерујем да ће финансијска ситуација САД бити лошија него што сада показују пројекције", нагласио је Џозеф Стиглиц.

На истом форуму, Џејсон Фурман, бивши члан Обаминог Савјета економских савјетника, оцијенио је да Трампову економску политику карактерише висок буџетски дефицит и ослањање на приходе од царина.

Стиглиц је подсјетио и да је трговински споразум са Европом неповољан за ЕУ, али да Брисел није имао избора због сукоба са Русијом у Украјини и потребе за америчким одбрамбеним капацитетима.

Америка

царине

tarife

kriza

Доналд Трамп

