Да ли је исплативије купити зимницу или правити с обзиром на поскупљење

Пред нама је период године у коме се припрема зимница. Како је година била изазовна за пољопривреднике, то се одразило и на крајње цијене воћа и поврћа.

Све сировине скупље су за 25 одсто у односу на исти период прошле године.

Зато се само ријетки одлучују на прављење традиционалне зимнице. Ако се и купује, прије се одлучују за већ готову. Понуду и потражњу испитала је наша екипа.

Нису само цијене воћа и поврћа фактор који утиче на прављење зимнице. Многи су на рачун додали и струју, уље, или чак дрва, па се стога и одлучују да купе готов производ.

