Укупни депозити домаћих сектора у Босни и Херцеговини на крају септембра износили су 41,05 милијарди КМ, што је за 145,6 милиона КМ или 0,4 одсто више у односу на претходни мјесец, показују подаци Централне банке БиХ.

Највећи мјесечни раст забиљежен је код становништва, чији су депозити повећани за 208,2 милиона КМ или један одсто.

Истовремено, депозити приватних предузећа порасли су за 71,2 милиона КМ (0,8 одсто), нефинансијских јавних предузећа за 35,9 милиона КМ (1,8 одсто), док су остали домаћи сектори забиљежили повећање од 22,5 милиона КМ (један одсто).

С друге стране, депозити владиних институција смањени су за 192,2 милиона КМ, односно 3,2 одсто.

Подаци Централне банке показују да грађани највећи дио новца држе на трансакционим рачунима, на које отпада 51,4 одсто укупних депозита становништва. Депозити по виђењу чине 19,3 одсто, док је у ороченим депозитима 29,3 одсто новца.

Посматрано на годишњем нивоу, укупни депозити у БиХ повећани су за 4,82 милијарде КМ, што представља раст од 13,3 одсто.

Највећи допринос овом повећању дали су грађани, чији су депозити за годину дана порасли за 2,5 милијарди КМ или 13,3 одсто.

У оквиру депозита становништва, новац на трансакционим рачунима повећан је за 17,3 одсто, депозити по виђењу за 7,2 одсто, а орочени депозити за 10,7 одсто.

Раст је забиљежен и код осталих сектора. Депозити владиних институција на годишњем нивоу повећани су за 1,04 милијарде КМ (21,5 одсто), а приватних предузећа за 880,5 милиона КМ (10,4 одсто).

Нефинансијска јавна предузећа забиљежила су годишњи раст депозита од 92,8 милиона КМ (4,8 одсто), док су депозити осталих домаћих сектора повећани за 292,1 милион КМ (14,2 одсто), саопштено је из Централне банке БиХ.