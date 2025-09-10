Logo
Large banner

Ђокић: Влада Српске још није исплатила новац "Komsaru", у току завршни преговори

10.09.2025

11:04

Коментари:

1
Ђокић: Влада Српске још није исплатила новац "Komsaru", у току завршни преговори
Фото: Срна

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић изјавио је да је предузеће "Гас-рес" задужено у име Владе за завршне преговоре са компанијом "Комсар енерџи груп лимитид" о закључивању уговора о регулисању међусобних односа.

Ђокић је рекао да Влада Српске још није исплатила новац, као и да ће предузеће "Гас-рес" о свему информисати Владу.

"Након тога слиједи преузимање компаније и стичемо право да можемо на том простору даље развијати рударску производњу и планирати енергетски развој тог рејона", рекао је Ђокић новинарима у Бањалуци.

Он је подсјетио да су активности у вези са гипсаром Угљевик засноване на сарадњи са кинеском компанијом која и даље жели да развија тај пројекат.

"Немамо никакву информацију да су од тога одустали", поручио је Ђокић.

Влада Републике Српске донијела је у јануару одлуку о давању сагласности предузећу "Гас-рес" за вођење преговора са "Комсар енерџи груп лимитед" у вези са откупом власничког удјела у "Комсар енергџи Република Српска".

Предузеће "Комсар Енергџи Република Српска" Бањалука је носилац концесије за изградњу и кориштење Термоелектране Угљевик три са три пратеће концесије - двије за експлоатацију угља на лежиштима Угљевик Исток два и Делићи као и Пељаве-Тобут, те једне за експлоатацију кречњака на лежишту Баљак у овој општини.

Будући да је "Комсар енергџи Република Српска" Бањалука носилац концесионих права на лежиштима угља која се граниче са експлоатационим пољем у овом руднику, од стратешког је значаја за функционисање енергетског система Српска и "Електропривреде Републике Српске" да се за Рудних и Тероелектрану "Угљевик" обезбиједе неопходне количине угља за њен несметан рад у будућности.

Подијели:

Тагови:

Петар Ђокић

energetika

Коментари (1)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner