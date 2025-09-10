Ђокић: Влада Српске још није исплатила новац "Komsaru", у току завршни преговори

10.09.2025
11:04
Коментари:1
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић изјавио је да је предузеће "Гас-рес" задужено у име Владе за завршне преговоре са компанијом "Комсар енерџи груп лимитид" о закључивању уговора о регулисању међусобних односа.
Ђокић је рекао да Влада Српске још није исплатила новац, као и да ће предузеће "Гас-рес" о свему информисати Владу.
"Након тога слиједи преузимање компаније и стичемо право да можемо на том простору даље развијати рударску производњу и планирати енергетски развој тог рејона", рекао је Ђокић новинарима у Бањалуци.
Он је подсјетио да су активности у вези са гипсаром Угљевик засноване на сарадњи са кинеском компанијом која и даље жели да развија тај пројекат.
"Немамо никакву информацију да су од тога одустали", поручио је Ђокић.
Влада Републике Српске донијела је у јануару одлуку о давању сагласности предузећу "Гас-рес" за вођење преговора са "Комсар енерџи груп лимитед" у вези са откупом власничког удјела у "Комсар енергџи Република Српска".
Предузеће "Комсар Енергџи Република Српска" Бањалука је носилац концесије за изградњу и кориштење Термоелектране Угљевик три са три пратеће концесије - двије за експлоатацију угља на лежиштима Угљевик Исток два и Делићи као и Пељаве-Тобут, те једне за експлоатацију кречњака на лежишту Баљак у овој општини.
Будући да је "Комсар енергџи Република Српска" Бањалука носилац концесионих права на лежиштима угља која се граниче са експлоатационим пољем у овом руднику, од стратешког је значаја за функционисање енергетског система Српска и "Електропривреде Републике Српске" да се за Рудних и Тероелектрану "Угљевик" обезбиједе неопходне количине угља за њен несметан рад у будућности.
