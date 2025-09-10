Фармацеутски див отпушта 9.000 радника

Извор:
Дански фармацеутски гигант Ново Нордиск, произвођач лијекова за мршављење, најавио је укидање 11 одсто радних мјеста и смањење прогнозе добити за ову годину, у тренутку када се суочава са растућом конкуренцијом америчког Ели Лилy-ја на тржишту лијекова за мршављење.
"Financial Times" наводи да ће компанија отпустити 9.000 запослених, што значи да ће готово сваки осми од укупно 78.400 радника остати без посла.
Отпуштање 5.000 радника само у Данској представља велики ударац за ту земљу, с обзиром на то да је њено господарство снажно повезано са пословањем компаније.
"Увијек је тешко видjети како одлазе талентоване и вредне колеге, али увјерени смо да је ово прави пут за дугорочни успјех. Морамо промијенити начин размишљања и постати бржи и агилнији", поручио је Мајк Доустдар, за кога је ово један од првих потеза након што је у јулу преузео функцију извршног директора.
У том тренутку пословање данског фармацеутског дива већ се суочавало са великим изазовима. Некада највриједнија европска компанија у последњих годину дана изгубила је готово двojе трећине тржишне вредности, прије свега због неуспјелих клиничких испитивања, успорене продаје и упозорења о паду профита. Конкретно, врхунац је забиљежен 22. јуна 2024. са тржишном капитализацијом од 642,2 милијарде долара, да би данас пала на 237,2 милијарде долара. Највеће тржиште компаније је Сјеверна Америка, у којој је прошле године остварила чак 61% укупне продаје, док је на другом мјесту регион ЕМЕА – који обухвата Европу, Блиски исток и Африку – са 21%.
Управа процјењује да ће смањење броја запослених довести до уштеда од 8 милијарди данских круна (око 1,07 милијарди евра) годишње до 2026. године, а исти износ биће искоришћен за трошкове реструктурирања. Због тога је Ново Нордиск смањио прогнозу раста своје добити са 10–16% на само 4–10%.
Сматра се да је управо велики успјех протеклих година довео компанију у ову ситуацију. Број запослених повећан је за 75% у само пет година, прије свега због тога што су Оземпиц и Веговy – лијекови који су глобалну популарност стекли као третмани за губитак тежине, иако су првенствено намењени терапији дијабетеса – постали глобални феномен. Како се тржиште брзо мења и привлачи друге компаније које желе да зараде на лијековима за мршављење, конкуренција постаје све већа. Амерички Ели Лилy агресивно осваја купце, а сегмент лекова против гојазности све више функционише попут класичне потрошачке индустрије у којој одлучују брзина, промоција и агилност.
Доустдар је због тога најавио промјену пословне културе, са већим нагласком на ефикасност и расподјелу ресурса у пројекте са највећим потенцијалом.
"То значи градити културу засновану на резултатима, улагати тамо где можемо остварити највећи учинак и обезбиједити предност у водећим терапијским областима", истакао је.
Берза је на ове најаве реаговала благо позитивно: акције су порасле готово 2,5% на 347 данских круна (46,5 евра), а аналитичари сматрају да су овакви резови оправдани јер би требало да смање сложеност која се накупила у периоду преласка из фазе хиперраста у спорији, одрживији раст. Ипак, део инвеститора и аналитичара упозорава да превелики резови могу угрозити будућност компаније.
Док смањује број радних места, Ново Нордиск паралелно улаже у нова истраживања и сарадње. Крајем августа објављено је да ће са 550 милиона долара финансирати америчку биотехнолошку компанију Репликејт, која развија технологију која омогућава ћелијама да саме производе терапијске протеине, што према компанији подстиче снажнији имунолошки одговор и сигурније је од постојећих РНА лекова. Уз сарадњу са Новом, Репликејт већ истражује вакцину против беснила и потенцијалне терапије за рак плућа и дојке, док конкурентске компаније попут Ели Лилy-ја такође појачавају улагања у РНА терапије кроз своје партнерске пројекте.
