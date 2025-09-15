Logo
Фијаско Лабубу луткица: Забиљежен драстичан пад од 13 милијарди долара

15.09.2025

Фото: The Wall Street Journal/Јутјуб

Популарна Лабубу лутка доживјела је прави фијаско када је компанија која је производи доживјела драстичан пад и губитак од чак 13 милијарди долара.

Помама за Лабубу луткама успорила је раст "Pop Mart International Group Ltd.", бришући милијарде са берзе.

Акције кинеског произвођача играчака пале су скоро 9 одсто у Хонг Конгу, што је њихов највећи пад од априла, након што је ЈП Морган Чејс снизио оцену компаније због слабих покретачких фактора и неатрактивне вредности. И поред корекције, Поп Март је од почетка године увећао вриједност за више од 18 одсто и и даље предњачи на Ханг Сенг индексу.

"Верујемо да је валуација постављена као да је све савршено, па би и најмањи фундаментални промашај или негативни медијски извештаји (нпр. пад претпродајних цијена и лиценцирање од трећих страна) могли довести до слабијих перформанси - навели су аналитичари Џеј Пи Моргана, међу којима је и Кевин Јин.

Снижавање оцјене банке долази у тренутку када постоје знаци да се помама за дизајнерским играчкама Поп Марта хлади. Премија коју су некада носиле Лабубу лутке плишане фигурице са зечијим ушима, популарне међу славним личностима попут Лисе из Блек Пинка и Дејвида Бекама", сада се смањује на секундарним тржиштима у Кини, пише Блумеранг.

Акције Поп Марта од рекордног нивоа достигнутог 26. августа изгубиле су скоро 13 милијарди долара, односно око четвртину вриједности. Вриједност им је у 2024. више него учетворостручена, јер је Лабубу изазвао праву помаму на азијским тржиштима, а компанија је овог мјесеца уврштена и на Ханг Сенг индекс и на Ханг Сенг Чина Ентерпрајзес индекс. Њене акције тренутно се тргују по цијени која је скоро 23 пута већа од процјене зараде за наредних 12 мјесеци.

Како су навели аналитичари Моргана, компанија планира да објави анимацију и нову верзију Лабубуа прије Божића, а у плану су и интерактивне играчке. Међутим, оцјењују да ти покретачки фактори имају „ниску видљивост“. Због тога су снизили препоруку за акције са „overweight“ на „neutral“, а циљну цијену за децембар 2026. смањили за 25 одсто, на 300 хонгконшких долара.

Укупан однос куповних препорука према свим препорукама за акцију пао је на 91 одсто, што је најнижи ниво у посљедњих годину дана.

(Информер)

Лабубу

