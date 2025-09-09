Годишњи ремонт Хидроелектране на Требишњици

Извор:
АТВ
09.09.2025
19:49
Сређују се ових дана погони Хидроелектрана на Требишњици. У току је редован годишњи ремонт. У електро постројењу Хидроелектрани Требиње 1, без напона, али пуне руке посла. Раде се ревизија, поправке, мјерења.
"Врши се ревизија припадајуће опреме у ћелијама постројења и у далеководним пољима. Оно све што је у току године примијећено, сви недостаци се отклањају у току ремонта", рекао је Милорад Митровић, Шеф електро службе у ХЕ „Требиње 1“
А након електро, ремонт се наставља у машинској згради. Овдје се ништа не препушта случају, стручњаци провјеравају сваки шрах.
"Наша је дужност да извршимо сва мјерења, која су по плану ремонта. Ако уочимо нешто онда се врши санације, корекције тог дијела опреме. Ако је све добро, само се опрема очисти, прегледа и настави даљи рад", рекао је Мирослав Љубибратић, шеф машинске службе Хе „Требиње 1“.
Ремонт производних предузећа у систему ХЕТа трајаће око 55 дана. Паралелно, до детаља се сређује и агрегат у Дубровнику. Највећи терет ремонтних активности носе домаћи радници, људи из ХЕТа.
"Већину радова у овој нашој електрани изводе запослени из наше Хидроелектране. А поред наших радника имамо и трећа лица која изводе неке специјализоване радове и неке радове који су законска обавеза, које ми не можемо да одрадимо", рекао је Никола Тубић, руководила ХЕ „Требиње 1“.
Виједност овогодишњег ремонта је око 200 хиљада км. Ако све буде текло по плану, редован годишњи ремонт Хидроелектрана на Требишњици трајаће до 1. новембра. Челници се надају да ће се до тада стање у Билећкој акумулацији поправити и да ће, до краја године, успјети испунити редуковани план производње.
