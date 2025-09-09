Logo
Хаотичне цијене намирница у Српској: Једна скупља за чак 10 КМ

Извор:

Српскаинфо

09.09.2025

17:24

Коментари:

0
Фото: ATV

У Српској константно расту цијене хране, а посебна скупоћа завладала је на зеленим пијацама гдје грађани све више гледају, а све мање купују.

Уназад само 5 година, цијене појединих врста воћа, поврћа, меса, млијечних производа, отишле су чак дупло.

Званична статистика показује да је на зеленим пијацама, тренутно, најскупљи кајмак, који у просјеку кошта скоро 23 КМ по килограму. Прије тачно 5 година, његова цијена је била скоро 10 КМ нижа, односно 13,5 КМ.

Борко-Хармоникаш-09092025

Занимљивости

Хит снимак: Хармоникаш се попео на бијелог коња, па засвирао

По скупоћи, на другом мјесту је мед, који се продаје по скоро 22 КМ, док је прије пола деценије његова просјечна цијена била нижа за преко 7 КМ, пише "Српска инфо".

У овом периоду, килограм сира је отишао за 3,3 КМ, а килограм пилећег меса за 2,6 КМ. Јаје је поскупјело са 0,27 на 0,41 КМ…

Много скупље и поврће

У јулу ове године, у односу на јули 2020, више од двоструко отишле су цијене кромпира, црног лука, паприка, парадајза, краставаца, купуса, спанаћа, крушака…

У овом периоду, просјечна цијена кромпира је скочила са 0,85 на 1,8 КМ, црног лука са 1,1 на 2,2 КМ, паприке са 1,6 на 3,7 КМ, парадајза са 1,6 на 3,16 КМ, краставаца са 1 на 2,1 КМ, спанаћа са 2 на 4 КМ, крушака са 2 на 4 КМ…

Килограм бијелог лука је са непуних 7 отишао на 10 КМ, а килограм пасуља, у просјеку, са 5 на 7 КМ.

Милорад ДОдик-04092025

Република Српска

Додик: Биће још изненађења

Према подацима Републичког завода за статистику, вриједност продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама у јулу ове године износила је скоро 1,46 милиона КМ.

Са друге стране, у јулу 2020, на зеленим пијацама је продато пољопривредних производа у вриједности 1,08 милиона КМ.

Разлика у овим бројкама никако није резултат веће продаје, него поскупљења која су годинама на снази.

Купци ријетко на пијацама

Потрошачи не крију да све рјеђе залазе на пијаце. Свјесни су да поскупљења мора бити, али да су за овако кратко вријеме цијене многих производа отишле дупло и више, није им јасно.

"На пијацу сам некад ишла свакодневно и куповала готово све што је било у понуди. Већ неколико година уназад, ти одласци су значајно проријеђени, јер су цијене воћа, поврћа, млијечних производа, отишле толико, да ове производе купујем све мање. Испоставило се да су цијене у маркетима повољније, па људи све више купују на тим мјестима", каже Милосава К. из Бањалуке.

