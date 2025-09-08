Хљеб марка, пециво пола: Пекара одушевила цијенама

08.09.2025
16:48
Коментари:0
У времену када поскупљења погађају свако домаћинство и људи све чешће морају бирати између основних намирница, у Доњој Ораховици се појавио свијетли примјер солидарности и људске доброте.
Пекара Гега Пром ДОО одлучила је стати уз своје комшије и муштерије – умјесто да прати тренд раста цијена, вратила је цијене производа на старо пишу "Дневне Вијести".
Тако, код њих хљеб поново кошта 1 КМ, лиснато је умјесто 2 КМ – само 1 КМ, док је пециво са хреновком – свега 0,50 КМ.
Цијели асортиман пекаре сада је по цијенама које су важиле прије таласа наглих и, како кажу, неоправданих поскупљења.
Порука солидарности
Ова одлука изазвала је велико поштовање у локалној заједници. Док многи подижу цијене, власници су показали да је могуће ставити људе испред профита.
Њихов потез многи виде као примјер који би и други пекари у Босни и Херцеговини могли да слиједе.
Друштво
1 д0
Свијет
1 д0
Сцена
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму