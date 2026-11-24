Аутор:АТВ редакција
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Иако имају редовна примања и стално запослење, поједини грађани не успијевају да добију кредит.
Разлози због којих банке могу да вам одбију захтев за кредит - Редовна плата није увијек довољна за одобрење позајмице
Банке приликом одлучивања не гледају само висину плате, већ процјењују укупну задуженост, кредитну историју и могућност будуће отплате.
Одобравање кредита не зависи искључиво од висине месечне зараде. Чак и грађани који имају редовна примања и стабилно запослење могу добити негативан одговор банке, јер се приликом процјене узима у обзир више различитих фактора.
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Према истраживању Каматице, један од најчешћих разлога за одбијање захтјева јесте недовољна кредитна способност.
Уколико клијент већ отплаћује један или више кредита, користи кредитне картице или дозвољени минус, банка може процијенити да би ново задужење представљало превелико финансијско оптерећење.
Важну улогу има и Кредитни биро, у којем се налазе подаци о постојећим и ранијим задужењима, као и о уредности њиховог измиривања. Кашњење у отплати рата, неизмирене обавезе и друга евидентирана дуговања могу негативно утицати на процјену банке.
Међутим, ни уредна кредитна историја не гарантује да ће захтјев бити прихваћен. Банке процјењују и стабилност прихода, врсту запослења, дужину радног односа, као и друге околности које могу утицати на способност клијента да редовно измирује обавезе.
Према објашњењу Народне банке Србије, свака банка самостално уређује критеријуме и принципе за одобравање кредита, у складу са прописима и сопственом пословном политиком. То значи да исти клијент може добити различит одговор у две банке, јер се њихове процјене ризика и услови кредитирања могу разликовати.
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Занимљиво је и да банка може тражити додатну документацију како би стекла потпунију слику о приходима, расходима и финансијским обавезама потенцијалног корисника кредита.
Грађани којима је захтјев одбијен на основу података из Кредитног бироа имају право да о тим подацима буду одмах и писаним путем обавјештени, без накнаде.
Због тога је пре подношења захтева за кредит препоручљиво провјерити сопствени извештај Кредитног бироа, сагледати постојећа задужења и реално процијенити могућности отплате. Редовна плата јесте важан услов, али није и једини критеријум на основу којег банка доноси коначну одлуку.
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