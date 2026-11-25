Аутор:АТВ редакција
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Инвестиционо-развојна банка (ИРБ) Републике Српске представила је нове финансијске производе и промјене у начину пласмана средстава у наредном периоду.
На састанку са привредницима у Бијељини, уз учешће представника Подручне привредне коморе Бијељина, речено је да ИРБ настоји да приближи услуге привредницима и локалним заједницама, те ће у наредној години бити покренуте директне кредитне линије за предузетништво и пољопривреду.
Вршилац дужности директора ове банке Недељко Ћорић рекао је да су у плану нови производи, укључујући кредитне линије за намјенску индустрију, суфинансирање стамбене изградње локалних заједница, као и подршку предузећима и локалним заједницама које се суочавају са проблемима ликвидности.
Он је најавио и припрему сета нових политика, те комплетну реорганизацију ИРБ-а да би Банка била ефикаснија и бржа у сарадњи са корисницима, уз напомену да се у пракси често показало да посредовање комерцијалних банака успорава и поскупљује приступ средствима, преноси "Срна".
Ћорић је нагласио да су у фокусу факторинг, банкарске гаранције, као и осигурање извозних потраживања, производ који, како је навео, омогућава провјеру бонитета иностраних купаца и већу сигурност при извозу.
Представник Подручне привредне коморе Бијељина Зоран Малетић истакао је важност сигурности наплате потраживања и очувања континуитета производње за привреднике, те најавио да ће са локалним заједницама бити разматрани модели подршке, укључујући субвенционисање камата.
Директор бијељинске фирме "Инфокомп" Горан Мирчић истакао је значај директне комуникације са ИРБ-ом, бољег протока информација и бржег рјешавања изазова са којима се привредници свакодневно сусрећу.
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