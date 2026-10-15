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Које су дигиталне валуте међу највећим губитницима? Неке биљеже огроман пад

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15.10.2026 12:12

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биткоин новац дигитално тржиште
Фото: Pexel/ Alesia Kozik

Вриједност биткоина (БТЦ) на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс пала је за 0,66 одсто на 74.306,45 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 часа износи 24,43 милијарде евра, што је значајан пад у односу на јучерашње вриједности.

Индекс страха и похлепе (Феар анд Грид Индекс) за биткоин се данас налази на нивоу 62 у категорији "похлепа", што је благо побољшање у односу на јучерашњих 57 у истој категорији.

Вриједност итиријума (ЕТХ) пала је данас за 1,14 одсто на 2.223,61 евро, док је бајненс коин (БНБ) забиљежио пад од 0,31 одсто и тренутно износи 662,78 евра.

Криптовалута солана (СОЛ) пала је за 1,19 одсто на 94,93 евра, а аваланш (АВАX) за 2,14 одсто на 9,02 евра.

Телеграмова криптовалута грам (ГРАМ), која је замијенила тонкоин на берзи, забиљежила је пад од 1,16 одсто на 1,23 евра.

Данас се на тржишту највише тргује биткоином, итиријумом и соланом, док највећи раст тренутно биљеже криптовалуте ГНС, ВАЛ и АВА.

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Тагови :

биткоин

криптовалута

економија

берза

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