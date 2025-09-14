Logo

Колико грађани требају издвојити за куповину новог стана?

Извор:

Српскаинфо

14.09.2025

10:34

Коментари:

0
Колико грађани требају издвојити за куповину новог стана?
Фото: АТВ

Цијене станова у новим зградама у највећем граду Републике Српске многи могу само коментаришу, с обзиром на то да ти станови коштају толико, да су ријетки они који, без већих финансијских проблема, могу да их пазаре.

Званична статистика показује да просјечна цијена квадрата у новоградњи у Бањалуци износи 3.649 КМ. Међутим, квадратни метар у новим зградама далеко је скупљи.

Цијене станова су, наравно, неуједначене и увом погледу, а у првом реду зависе од локације.

Тако квадрат стамбеног простора у новоградњи иде и до 6.000 КМ, па и више, што потврђује и понуда у огласима.

Примјера ради, један Бањалучанин стан од 25 квадрата у Козарској улици продаје за 120.000 КМ, што значи да квадрат кошта 4.800 КМ.

Стан од 37 квадрата у новој згради која се налази на Старчевици, кошта 211.500 КМ или 5.700 по квадрату.

Један стан у Новој Вароши продаје се за невјероватних 849.072 КМ. Ријеч је о стану од 149 квадратних метара, па није тешко израчунати да квадрат кошта скоро 5.700 КМ.

У овом насељу оглашена је и продаја стана од 83 квадратна метра, који 485.000. То значи да ће купац квадрат плаћати и више од 5.800 КМ.

Isidora-Graorac-ROPIN-280825

Република Српска

Граорац: Присјећамо се погинулих, трагамо за несталима

У строгом центру Бањалуке на продају је и стан од 92 квадрата, за који ће купац морати да издвоји 560.000 КМ, односно, 6.000 КМ по квадратном метру.

У центру се продаје и стан од 38 квадратних метара, по цијени од 230.000 КМ, што значи да квадрат овог стана такође кошта 6.000 КМ.

У улици Првог крајишког корпуса, стан од 57 квадрата кошта 330.000 КМ, односно 5.800 КМ по квадратном метру. На истој локацији, за продају је оглашен и стан од 44 квартна метра, за који је потребно издвојити 259.000 КМ. Дакле, квадрат овог стана кошта скоро 5.900 КМ.

На Булевару Степе Степановића стан од 60 квадрата продаје се по 360.000 КМ.

bijela kuca

Свијет

Бијела кућа тражи 58 милиона за јачање безбједности послије убиства Кирка

Ко се збринуо-збринуо: Просјечна цијена квадрата у новоградњи драстично скочила у овим кризним годинама

Према подацима Републичког завода за статистику, у другом кварталу 2025, у Бањалуци је продато 277 нових станова. То је за трећину више у односу на први квартал ове године, те за 19 одсто више од броја продатих станова у другом кварталу 2024, када су продата 233 нова стана.

За разлику од цијена у новоградњи, старији станови у Бањалуци могу да се купе већ по 1.400-1500 КМ по квадрату, пише Српскаинфо.

Подијели:

Тагови:

kupovina stana

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Isidora Graorac ROPIN Banjaluka

Република Српска

Граорац: Присјећамо се погинулих, трагамо за несталима

1 ч

0
Медведев одликован Орденом за заслуге за отаџбину

Свијет

Медведев одликован Орденом за заслуге за отаџбину

1 ч

0
Снажан земљотрес погодио Колумбију

Свијет

Снажан земљотрес погодио Колумбију

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пијан мушкарац пао са балкона и погинуо

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Випотник: Надлежни органи да истраже узрок помора рибе у Неретви

11

31

Кошарац: Саборност - најбољи одговор на тежње оних који желе да разбију српско јединство

11

28

Ковачевић: Референдум је кључно средство одбране Републике Српске

11

26

Директор ФБИ иде на саслушање због Чарлија Кирка

11

13

Капелану СПЦ забрањена посјета Караџићу: Наставак психичке тортуре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner