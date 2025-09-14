Колико грађани требају издвојити за куповину новог стана?

Извор:
Цијене станова у новим зградама у највећем граду Републике Српске многи могу само коментаришу, с обзиром на то да ти станови коштају толико, да су ријетки они који, без већих финансијских проблема, могу да их пазаре.
Званична статистика показује да просјечна цијена квадрата у новоградњи у Бањалуци износи 3.649 КМ. Међутим, квадратни метар у новим зградама далеко је скупљи.
Цијене станова су, наравно, неуједначене и увом погледу, а у првом реду зависе од локације.
Тако квадрат стамбеног простора у новоградњи иде и до 6.000 КМ, па и више, што потврђује и понуда у огласима.
Примјера ради, један Бањалучанин стан од 25 квадрата у Козарској улици продаје за 120.000 КМ, што значи да квадрат кошта 4.800 КМ.
Стан од 37 квадрата у новој згради која се налази на Старчевици, кошта 211.500 КМ или 5.700 по квадрату.
Један стан у Новој Вароши продаје се за невјероватних 849.072 КМ. Ријеч је о стану од 149 квадратних метара, па није тешко израчунати да квадрат кошта скоро 5.700 КМ.
У овом насељу оглашена је и продаја стана од 83 квадратна метра, који 485.000. То значи да ће купац квадрат плаћати и више од 5.800 КМ.
У строгом центру Бањалуке на продају је и стан од 92 квадрата, за који ће купац морати да издвоји 560.000 КМ, односно, 6.000 КМ по квадратном метру.
У центру се продаје и стан од 38 квадратних метара, по цијени од 230.000 КМ, што значи да квадрат овог стана такође кошта 6.000 КМ.
У улици Првог крајишког корпуса, стан од 57 квадрата кошта 330.000 КМ, односно 5.800 КМ по квадратном метру. На истој локацији, за продају је оглашен и стан од 44 квартна метра, за који је потребно издвојити 259.000 КМ. Дакле, квадрат овог стана кошта скоро 5.900 КМ.
На Булевару Степе Степановића стан од 60 квадрата продаје се по 360.000 КМ.
Ко се збринуо-збринуо: Просјечна цијена квадрата у новоградњи драстично скочила у овим кризним годинама
Према подацима Републичког завода за статистику, у другом кварталу 2025, у Бањалуци је продато 277 нових станова. То је за трећину више у односу на први квартал ове године, те за 19 одсто више од броја продатих станова у другом кварталу 2024, када су продата 233 нова стана.
За разлику од цијена у новоградњи, старији станови у Бањалуци могу да се купе већ по 1.400-1500 КМ по квадрату, пише Српскаинфо.
