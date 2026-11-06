Колико кошта цијели товљеник, колико полутка, а колико бут и сланина

Аутор:АТВ редакција
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Свињокољ само што није кренуо, па грађани већ размишљају шта ће ставити у сушару – да ли ће купити товљеника или посебно бутове, плећке, печенице, сланину.
У Српској куповина товљеника за сушење меса обично почиње већ у октобру, али највећа потражња очекује се од почетка до краја новембра, када захлади и почне сезона свињокоља.
Узгајивачи објашњавају да потрошачи купују и оне од 130, и оне од 200 килограма, у зависности од тога коме шта треба и ко је на шта научио.
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Такође, све више људи практикује куповину сређених полутки, те дијелова меса, како коме одговара.
Домаћини који желе да прођу повољније обично се распитују и резервишу свиње прије него што потражња порасте, јер је за очекивати да, како се приближава свињокоља, порасту и цијене.
Тренутно, цијена товљеника углавном се креће око 4-4,5 КМ. Има и оних који своју робу нуде нешто повољније, али и оних који траже далеко више од просјека.
Тако, товна свиња од око 200 килограма кошта око 800 – 900 КМ. Од ове тежине, након клања и чишћења, добију се двије полутке тешке око 160 килограма. Од тога, дио се топи у маст, дио меље за кобасице, а нешто оставља за замрзивач. Остатак меса, обрађен је за сушење, а ријеч је о количини од око 80 килограма.
Са друге стране, цијена сређених полутки тренутно се креће око 7 КМ по килограму. Примјера ради, полутка од 80 килограма кошта око 560 КМ, двије око 1.120 КМ.
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Грађанима је доступна и варијанта куповине бутова, плећки, печеница, сланина како у месницама, тако и преко огласа.
Тако, килограм свјежег бута кошта око 10-11 КМ, плећка 8,5-10 КМ, печеница 12-13 КМ, месната сланина 11,5-12 КМ, бијела сланина 8 КМ, она за чварке око 4,5 КМ.
Под претпоставком да се купи око 25 килограма бута, 18 кг плећке, 20 кг печенице, и 23 килограма сланине, није тешко израчунати да ће купац, с обзиром на поменуте цијене, морати издвојити око 1.000 КМ.
Они који не купују све дијелове једне свиње, набавка меса за сушење ће, наравно, коштати мање.
У Удружењу узгајивача свиња Српске наглашавају да је за неке домаћине свињокољ традиција, док неки воле да прођу са што мање посла.
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"Све више је људи који купују конфекцијске дијелове свиње, односно, сланину, царски месо, бут, плећке, печенице. Тако им је лакше, јер само усоле месо, ништа друго не раде. Међутим, разочарају се квалитетом. То месо доста лијепо изгледа, али није квалитетно и укусно као домаће", рекао је за Српскаинфо предсједник овог удружења Мишо Маљчић.
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