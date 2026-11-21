Аутор:АТВ редакција
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Пушаче у Босни и Херцеговини од 1. јануара 2027. године очекују нове промјене у опорезивању цигарета, али то не значи да ће сва паковања на тржишту аутоматски имати вишу цијену.
Иако је повећање минималне акцизе већ утврђено, стварни ефекат на новчанике грађана зависиће од категорије цигарета и одлука произвођача и дистрибутера.
Оно што је посебно важно јесте да се повећање минималне акцизе највише односи на јефтиније цигарете, односно паковања чија је малопродајна цијена нижа од 5,48 КМ.
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Према одлуци објављеној у Службеном гласнику БиХ, минимална акциза од почетка наредне године износиће 3,95 КМ по паковању од 20 цигарета, док је ове године износила 3,77 КМ. Ријеч је о повећању од 18 фенинга.
Међутим, тај износ не треба поистовјећивати с аутоматским поскупљењем сваког паковања за 18 фенинга.
Наиме, код цигарета на које се већ обрачунава акциза изнад прописаног минимума, сама промјена минималне акцизе не значи нужно и промјену малопродајне цијене. С друге стране, код најјефтинијих производа нови износ минималне акцизе може захтијевати корекцију цијена.
Произвођачи и дистрибутери имају могућност формирања нових малопродајних цијена, а тек након њихових одлука биће јасније колико ће поједине марке цигарета коштати од јануара.
То значи да ће пушачи морати сачекати нове цјеновнике како би знали хоће ли њихова омиљена марка цигарета бити скупља и за колико.
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Промјене се односе и на дуван за пушење. Акциза на ову категорију од 1. јануара 2027. године износиће 158 КМ по килограму.
За грађане који свакодневно купују цигарете, и релативно мала повећања цијена представљају додатни мјесечни издатак. Посебно је то изражено код домаћинстава у којима више чланова пуши.
Иако се нове акцизе примјењују од почетка наредне године, коначну слику о томе колико ће пушачи издвајати за своју навику даће нови цјеновници дуванских компанија.
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До тада остаје отворено питање хоће ли произвођачи промјене акцизног оптерећења пренијети на купце и у којој мјери.
Једно је сигурно – од јануара се мијења минимално пореско оптерећење цигарета, али одговор на питање колико ће коштати паклица коју грађани свакодневно купују зависиће од нових малопродајних цијена.
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