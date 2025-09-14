Коначно креће градња дугоочекиваног брзог пута у БиХ

Извор:
Све је спремно за почетак изградње брзог пута Мостар – Широки Бријег – Груде, па све до границе с Републиком Хрватском.
Радови ће ускоро почети на првој дионици између Широког Бријега и Груда, у дужини од 12 километара.
Овај брзи пут од великог је значаја за даљњи развој привреде у Херцеговини, као и за растерећење транзитног саобраћаја преко постојеће магистралне цесте М6.1. Почетком јесени машине коначно излазе на терен.
Дугоочекивани брзи пут од Мостара преко Широког Бријега и Груда до границе с Републиком Хрватском добиће своје прве обрисе на прве двије секције на потезу од локалитета Полугрно у Широком Бријегу до Подлединца у Грудама те од Подлединца до чворишта Груде Исток.
С одабраним извођачима радова након потписивања уговора договориће се динамика радова, док укупна вриједност радова на ове двије секције прелази износ од 124 милиона марака.
Директор ЈП Аутоцесте ФБиХ Денис Ласић истиче како ће радови започети врло скоро на јесен, а истовремено ће се, у складу с расположивим средствима, настојати наставити и с другим дионицама.
“Заједно с Владом Федерације покушавамо изнаћи један модел да пробамо изнаћи и финансијера и извођача”, казао је Ласић.
Велика очекивања од будућег брзог пута имају челни људи Широког Бријега и Груда јер је ова врста саобраћаја једина веза са свијетом за западну Херцеговину, а овдашња приведа све више расте па су и нове модерне саобраћајнице једноставно нужност за даљњи развој", рекао је.
Градоначелник Широког Бријега Иво Павковић наглашава како је постојећи магистрални пут преко Трна више локалног него магистралног карактера јер свака кућа на том потезу има прикључак.
“Она је једноставно закрчена и преоптерећена саобраћајем. Сигурно да би једна таква саобраћајница попут брзог пута потпуно растеретила транзитни саобраћај Широког Бријега, јер би се могло у Грудама ући, а на Пологу изаћи и тако заобићи сами центар Широког Бријега”, рекао је Павковић за РТВ ХБ.
Начелник Груда Љубо Гризељ подсјећа како се у њиховој општини налази један од најфреквентнијих граничних прелаза када је у питању робни и путнички саобраћај.
“Привреда цијеле западне Херцеговине, Посушја, Широког Бријега и Груда и дијелова Љубушког, дијелом чак и Томиславграда па и Мостара, има транзитни саобраћај управо преко овога коридора. А ми бисмо с таквим путем имали могућност врло ефикасно провести транзитни саобраћај и ставити је потпуно у функцију наше и западнохерцеговачке привреде”, нагласио је Гризељ.
Овај брзи пут укључује и изградњу сјеверне мостарске обилазнице, која је тек у фази израде идејног пројекта, но приоритет је изградити спојницу од Полога преко Широког Бријега до Груда и границе с Хрватском. Завршетак те дионице увелико ће диктирати доступна финансијска средства, а први дио финансира се капиталним трансферима Владе ФБих.
Ласић открива како постоје бројни фондови преко којих би се могле овакве цесте на простору Федерације финансирати, но тренутни законски оквир то не препознаје.
“Имамо страшне понуде и за Мостар – Широки Бријег – граница РХ, као и за Лашву-Невић Поље даље према Јајцу и Бихаћка и Цазинска крајина као и Тузланска регија. Нека процјена је да за све то потребно неких 3 милијарде марака и имамо фондове који то нуде, али морамо неки законски оквир промијенити”, истакао је.
Подсјетимо, дионица брзог пута од Полога до границе с Републиком Хрватском дуга је 40,4 километра.
Осим привредног, ова саобраћајница има и стратешки значај јер би повезала Коридор 5Ц у Босни и Херцеговини с ауто-путем А1 у Републици Хрватској те тиме побољшала саобраћајну повезаност простора од Мостара до приморја, преноси "Бизнисинфо".
