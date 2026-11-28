Богатство америчког предузетника Илона Маска повећало се за 39,7 милијарди долара у последња 24 часа, према "Блумберговом" индексу милијардера, чији се прорачун заснива на вриједности акција компанија.

Акције компаније "Спејсикс" /СпацеX/ на берзи "Насдак" /Насдаq/ порасле су за 4,83 одсто на 133,59 долара, док су акције компаније "Тесла" повећане за 5,22 одсто више на 400 долара.

Током протеклог дана, нето богатство Маска порасло је за 4,8 одсто на 859 милијарди долара, што га чини водећим бизнисменом на "Блумберговом" индексу милијардера.

Маск је 12. јуна постао прва особа на планети чије је нето богатство премашило билион долара након што је почело трговање акцијама његове компаније "Спејсикс".

Маскова имовина се 24. јуна смањила на 957 милијарди долара. До тада је већ готово двије седмице имао статус трилионера. У октобру је његово нето богатство такође премашило билион долара.