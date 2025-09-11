Logo
Нагло поскупљење дрва и пелета, најављен нови раст цијена

Извор:

Агенције

11.09.2025

21:52

drva ogrev
Фото: Unsplash

Нови удар на џепове грађана почео је поскупљењем струје и наставља се растом цијена и других енергената.

Набавка дрва, угља, пелета нови је изазов за многе, јер цијене су сада више и до 15 посто, пише Нова БХ.

Само је пелет поскупио од 20-25 посто. Али, ту није крај поскупљењима. Скоро сваких 15 дана се праве нове калкулације.

Брикет ће да поскупи додатних 50 КМ

“Када је пелет у питању прошле године је био 367 а сада скоро 500 КМ. Премиум класа иде и до 550 КМ. Поскупио је буков брикет. Сада је цијена 390 КМ а већ ће бити наредне седмице и до 440 КМ”, рекао је Мухамед Хелаћ, за Нову БХ.

