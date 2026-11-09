Највећи седмични пад цијена нафте од 2020. године

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту у понедјељак ујутро су готово непромијењене.
Барел Брента кошта нешто више од 98 долара, након што је прошле седмице појефтинио 16 одсто.
Барел нафте Брент је до јутрос поскупио три цента, на 98,35 долара, преноси "Ројтер"с. Америчка нафта ВТИ порасла је 0,5 одсто, на 91,30 долара.
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На отварању тржишта цијене су биле ниже. Брент је пао 64 цента, на 97,67 долара, а током трговања накратко је појефтинио и за више од једног долара.
Прошле седмице Брент је пао 16 одсто. То је највећи седмични пад од почетка пандемије корона вируса 2020. године. Цијене су падале због наде да би преговори САД и Ирана могли смањити ризик за снабдијевање кроз Ормуски мореуз, преноси "Кликс".
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И поред пада, Брент је и даље око 54 одсто скупљи него прије годину, показују подаци Трејдинг економикса.
Банка ЈПМорган процјењује да је глобални вишак нафте порастао с 1,1 милиона барела дневно у септембру на 1,4 милиона барела у октобру.
Разлози су опоравак испорука с Блиског истока, раст производње у другим земљама и слаба потражња.
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