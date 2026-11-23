Просјечна мјесечна нето плата у Републици Српској исплаћена у октобру износила је 1.735 КМ и, у односу на септембар, номинално је већа 0,5, а реално мања 0,4 одсто, саопштено је из Завода за статистику Републике Српске.

У Заводу наводе да је, у односу на исти мјесец претходне године, плата номинално већа 11,3 одсто, а реално 4,2 одсто, док је просјечна мјесечна бруто плата износила 2.680 КМ.

"Највиша просјечна нето плата у октобру исплаћена је у подручју стручне, научне и техничке дјелатности и износила је 2.375 КМ, а најнижа у подручју дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 1.326 КМ", истиче се у саопштењу.

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У октобру ове године, у односу на исти мјесец лани, у свим подручјима забиљежен је номинални раст нето плате, од чега највише у области стручне, научне и техничке дјелатности 20,4 одсто, здравствене заштите и социјалног рада 20,1 одсто, те образовања 14,1 одсто.