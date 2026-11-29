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Идеја да Фолксваген пређе у кинеско власништво звучи готово незамисливо за њемачку аутомобилску индустрију, али један угледни њемачки економиста сматра да такав сценарио не би нужно био лош.
Мориц Шуларик, предсједник Килског института за свјетску економију, изјавио је на индустријској конференцији у Берлину да продаја "одређене компаније из Волфсбурга" кинеском купцу не би била лоша идеја, под условом да Њемачка задржи економску корист од таквог договора.
О његовим коментарима извијестио је Ханделсблат.
Према његовом мишљењу, најважније је да производња, стварање додатне вриједности и радна мјеста остану у Њемачкој. Идентитет власника фабрика сматра мање важним.
Шуларик је и раније изнио сличну прогнозу, рекавши у интервјуу за Зидојче цајтунг да би неки кинески произвођач, попут компаније БИД (BYD), могао да купи Фолксваген.
Ипак, нема никаквих назнака да је БИД заинтересован за такво преузимање или да су преговори уопште покренути.
Овакве изјаве долазе у тренутку када Фолксваген све теже одржава конкурентност у Кини, али и на европском тржишту. Кинески произвођачи освајају све већи тржишни удио, док њемачки гигант спроводи опсежан програм смањења трошкова и реорганизације пословања.
Шуларик сматра да би Европска унија требало да дозволи кинеским произвођачима продају аутомобила, али и да их подстакне да производњу преселе у Европу.
Као могуће механизме наводи условљавање субвенција правилом "Произведено у Европи" или обавезна заједничка улагања са европским компанијама.
То би, практично, представљало примјену модела који је Кина деценијама користила према страним произвођачима аутомобила.
Док се спекулише о могућим промјенама власништва, Фолксваген наставља спровођење плана реструктурирања до 2030. године.
Компанија планира додатно укидање око 50.000 радних мјеста, поврх приближно 50.000 већ договорених. До 2035. године намјерава и да смањи број модела у понуди за чак половину.
Под лупом су и четири њемачке фабрике: Емден, Цвикау, Хановер и Некарсулм. Фолксваген истовремено поједностављује производне процесе и смањује број различитих компоненти како би додатно снизио трошкове.
Иако продаја цијелог концерна кинеском купцу за сада дјелује као веома мало вјероватан сценарио, сама чињеница да се таква могућност разматра у њемачким индустријским круговима показује колико се промијенио однос снага у глобалној аутомобилској индустрији.
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