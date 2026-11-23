Аутор:АТВ редакција
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Компанија ДХЛ најавила је да ће од 1. јануара 2027. године на њемачком тржишту започети наплату од 2,99 евра трговцима за други покушај доставе пакета, у случајевима када курир приликом првог доласка не затекне примаоца.
Наведена одлука односи се искључиво на Њемачку, па потрошачи у Србији за сада неће имати додатне трошкове, али овај потез указује на глобалне промјене у трошковима електронске трговине.
Досадашња пракса компаније ДХЛ подразумијевала је да је поновни покушај достављања пошиљке укључен у стандардну услугу.
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Према новим условима, сваки неуспјели први покушај достављања који захтијева реорганизацију испоруке донијеће интернет продавницама и пословним корисницима додатни трошак од 2,99 евра.
Иако је нова накнада формално усмјерена на трговце, а не на крајње купце, компаније које дневно шаљу велики број пошиљака суочиће се са значајним издацима. Због тога постоји могућност да дио тих трошкова трговци пренесу на купце кроз повећање цијена доставе или друге корекције услова онлајн куповине. За сада нема званичне потврде да ће купцима бити директно наплаћиван други покушај испоруке.
Најављене мјере изазвале су негативне реакције у немачком сектору електронске трговине. Немачко удружење за електронску трговину (БЕВХ) критиковало је ову одлуку, истичући да трговци често не могу утицати на то да ли ће прва достава бити успјешна.
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Разлози за неуспјело уручење могу бити одсуство примаоца, али и кашњење курира, организација достављања или друге околности ван контроле интернет продавница, због чега удружење сматра да није оправдано да трговци аутоматски сносе све трошкове.
Поред накнаде за поновљену доставу, ДХЛ планира и друге измене:
Употреба једнократних кодова приликом уручења вредних пошиљака.
Унапређено поступање са температурно осјетљивом и кварљивом робом.
ДХЛ није потврдио да ће се овај модел наплате примјењивати у Србији или у другим европским земљама. Потрошачима се савјетује да приликом онлајн куповине остављају прецизне податке, редовно прате кретање пошиљке и, када је могуће, изаберу термин или мјесто преузимања које им најбоље одговара, преноси Политика.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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