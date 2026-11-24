Аутор:АТВ редакција
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Менаџмент њемачког аутомобилског гиганта, компаније Фолксваген, данас започиње преговоре са синдикатом ИГ Метал, а један од кључних захтева послодаваца је продужење радне недјеље са 35 на 40 сати без повећања плата.
Послодавци сматрају да би таква промјена могла да помогне у очувању радних мјеста и производних погона у условима све снажније међународне конкуренције, преноси Виршафсвохе.
Синдикат признаје да се њемачка аутомобилска индустрија суочава са озбиљним проблемима због високих трошкова рада, међународне конкуренције и недовољне искоришћености производних капацитета, али противи се томе да запослени поново сносе највећи део терета кризе.
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ИГ Метал истиче да су запослени већ дали значајан допринос стабилизацији компанија кроз одрицање од дијела примања, слободних дана и прилагођавање радног времена.
Према наводима из синдикалних кругова, многи радници били би спремни да раде дуже ако би њихова примања остала непромењена, док их више забрињава намјера Фолксвагена да смањи зараде.
Синдикат истовремено позива управу Фолксвагена да уштеде траже кроз укидање непотребне бирократије, дуплираних послова и ефикаснију организацију, умјесто да се ослањају искључиво на смањење трошкова рада и броја запослених.
Радна недјеља од 35 сати у њемачкој индустрији метала је уведена послије великог синдикалног сукоба 1984. године и представља један од највећих историјских успјеха синдиката ИГ Метал, преноси Танјуг.
Како оцјењује њемачки Ханделсблат, предстојећи преговори могли би да доведу до озбиљног преиспитивања једног од најважнијих достигнућа немачког синдикалног покрета, у тренутку када се аутомобилска индустрија суочава са дуготрајним структурним проблемима.
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