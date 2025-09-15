Обрисани са евиденције Завода: Конобар, пекар, социјални радник и васпитач одбијали послове

15.09.2025
Незапослени грађани у Републици Српској до краја јула ове године одбијали су да раде послове конобара, пекара, бравара, послове дипломираног социјалног радника, али и васпитача у предшколској установи, те су избрисани с евиденције Завода за запошљавање Српске.
Наиме, како истичу из Завода, за првих седам мјесеци ове године са евиденције је на основу одбијања запослења брисано укупно 20 особа.
"Послови у струци које су одбили су сљедећи: НК радници, КВ конобар, пекар, продавач, заваривач, дипломирани социјални радник, васпитач у предшколској установи", казали су из Завода.
Додају да у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, лице које неоправдано одбије да прихвати понуђено запослење у мјесту пребивалишта или на удаљености од 50 километара од мјеста пребивалишта, које одговара његовим стручним квалификацијама и радним способностима, брише се са евиденције, односно престаје се водити евиденција о том незапосленом лицу.
"Различити су разлози одбијања запослења, као и послови на које се одбија запослење, незадовољство висином плате, условима рада, одбијање и нејављање на интервју послодавца", казали су из Завода.
Додају да се у складу са поднесеним пријавама послодаваца незапослена лица позивају у Службу, упознају са захтјевима послова и задатака према исказаним потребама и упућују на разговор послодавцу.
"Ако се лице из неоправданих разлога не јави на разговор послодавцу или одбије конкретно запослење, а испуњени су сви законски услови, брише се са евиденције незапослених", додају из Завода.
Из Завода истичу да се они који си избрисани по поменутом основу не могу пријавити на евиденцију незапослених наредних 12 мјесеци.
"Проблем није такав да људи дођу на разговор и не буду задовољни понуђеним условима и кажу да неће да раде. То је сасвим у реду, оправдано и разумљиво. Овдје је проблем што се људи уопште не појављују на разговору, пет или шест пута сам лично слао пријаве", казао је раније за "Независне новине" Зоран Шкребић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Додао је да је дио оних који су на Бироу тамо искључиво пријављен јер остварују одређена права, те сматра да и то треба да буде регулисано.
"Морамо водити рачуна да нека основна људска права, попут одласка љекару и слично, не смију бити укинута тим људима који не траже активно посао, али не треба да их добијају преко Завода за запошљавање, већ да на Заводу имамо људе који су активни тражиоци посла. Тако бисмо добили на неки начин чисту слику шта је то доступно од радне снаге која има жељу да се запосли. А сада имамо ситуацију да велики број тих људи који нису активни тражиоци посла остварују права путем Завода за запошљавање, а у ствари раде на црно или чак раде у некој другој држави", наглашава Шкребић.
Појашњава да се ипак ситуација на тржишту радне снаге у Српској значајно промијенила у претходних неколико година, те да ће сви они који имају жељу да раде наћи посао и без помоћи Завода за запошљавање.
"И то је сигурно добро рјешење, а и на тај начин можемо добити неку стварнију и јаснију слику о радној снази овдје", рекао је раније за "Независне новине" Шкребић.
