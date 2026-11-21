Аутор:АТВ редакција
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Са тржишта Хрватске повлачи се сушена сланина од 550 грама произвођача „Мијукић-Пром“ због могуће присутности бактерије Listeria monocytogenes, саопштио је Државни инспекторат Републике Хрватске.
Ово је већ треће повлачење производа ове компаније из Руновића у посљедњих мјесец дана, а спорни производ се продавао у трговинама „Жабац Food Outlet“ у Загребу и Великој Горици.
Према информацијама Државног инспектората, опозив се односи на производ „Сланина коцкице ВП“ у паковању од 550 грама. Повлачење је покренуто из предострожности због могуће присутности микроорганизма у сировини коришћеној током производње.
Посебну пажњу јавности изазива чињеница да се производи истог произвођача ове године повлаче код различитих трговаца. Иако је ријеч о засебним обавјештењима и конкретним серијама, учестало понављање упозорења скреће пажњу на контролу безбједности хране.
Из Државног инспектората наглашавају да се најновије повлачење односи искључиво на наведени производ са прецизираном ознаком серије и роком трајања.
Бактерија Listeria monocytogenes изазива листериозу, заразну болест која настаје конзумирањем контаминираних намирница. Ова инфекција може изазвати повишену температуру, болове у мишићима, мучнину и дијареју, док у тежим случајевима доводи до озбиљних здравствених компликација.
Посебно су угрожене труднице, новорођенчад, старије особе и лица са ослабљеним имунолошким системом. Власти апелују на потрошаче који су купили спорни артикал да га нипошто не конзумирају, преноси Курир.
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