Ове продавнице варају купце: Чак 150 њих краде од муштерија

Извор:
Информер
13.09.2025
13:10
Коментари:0
Удружење за заштиту потрошача (НОПС) биљежи већи број притужби грађана на куповину путем друштвених мрежа од нерегистрованих продаваца, а сада је објављена и црна листа!
Наиме, због великог броја притужби НОПС објавио је нову црну листу са чак 150 Инстаграм налога који послују противно Закону о електронској трговини.
Електронска трговина у Србији посљедњих година убрзано расте, а нарочито од 2020. године. Ипак, уз пораст легалних продаваца, нагло се повећао и број оних који послују нелегално, најчешће преко Инстаграма и Фејсбука.
Како објашњава правни савјетник НОПС-а, Марко Драгић, сваки интернет трговац је дужан да јасно истакне основне податке - пословно име, адресу, контакт, матични број (МБ), ПИБ, као и тачну цијену производа са свим додатним трошковима. Само трговци који испуњавају ове услове послују законито и гарантују сигурну куповину, пише Информер.
Свијет
Европска земља шаље војнике на прве линије у Украјини
Главни проблем за потрошаче је тај што се Закон о заштити потрошача не примјењује на нерегистроване продавце. У таквим случајевима купци немају заштиту преко потрошачких организација, већ су принуђени да своја права траже кроз судске поступке.
Наука и технологија
Јапан потекао радикалан потез: Недостаје им радника па запошљавају роботе
Провјеру дијела трговаца на друштвеним мрежама спровело је и Удружење за заштиту потрошача Војводине (УЗПВ), које је саставило листу налога под сумњом да послују "на црно". Ипак, наглашавају да списак није коначан ни свеобухватан, нити нужно обухвата продавце на које грађани најчешће подносе жалбе.
Комплетну листу можете погледати на званичној страници портала Потрошач.
Свијет
6 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Економија
6 ч0
Економија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму