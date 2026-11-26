Аутор:АТВ редакција
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Исти производи, с истим баркодом и по редовној цијени, у Босни и Херцеговини су у просјеку 20,7 одсто јефтинији него у Хрватској.
То показује анализа платформе Крахасо, која је 24. и 25. новембра упоредила цијене у десет земаља. На листи је само једна земља јефтинија од БиХ.
Поређење је направљено на 2.990 производа који се истовремено продају у Хрватској и у БиХ. Испод Хрватске су и Србија, Црна Гора, Албанија, Косово, Румунија и Грчка, а једина земља у којој су исти артикли скупљи је Словенија, за 3,6 одсто.
Према подацима Крахаса, које је објавио портал Ријека Данас, Хрватска је тако скупља од осам од девет земаља с којима је упоређена.
БиХ на претпосљедњем мјесту, тик иза Сјеверне Македоније
Разлика у односу на Хрватску по земљама изгледа овако:
Босна и Херцеговина је, уз Србију и Словенију, међу земљама с највише упоредивих производа, па је њен резултат један од поузданијих у анализи.
За Грчку и Румунију аутори наводе да су резултати прелиминарни.
Вегета од 500 грама у Хрватској кошта 4,19 евра, у Словенији 4,95, у Црној Гори 3,57, а у БиХ 3,07 евра, односно око шест КМ, преноси "Н1".
Јефтинија је само у Сјеверној Македонији, 3,05 евра.
Лино Лада Голд од 350 грама у Хрватској и Црној Гори кошта исто, 4,49 еура. У БиХ је 3,48 еура (око 6,80 КМ), али је у Србији (3,40) и Сјеверној Македонији (3,15) јефтинија него код нас.
Бајадера од 300 грама најбоље показује разлику међу сусједима: у Хрватској је 11,49 евра, у Србији 10,63, у Словенији 9,99, на самопроглашеном Косову 8,57, а у Црној Гори 7,99 евра.
Крахасо за БиХ ову цијену није навео, а у продавницама код нас Бајадера од 300 грама кошта око 18 КМ, односно нешто више од девет евра.
Крахасо је поредио редовне цијене на полицама, без акција и попуста, за производе с истим баркодом. Цијена за једну земљу је медијан цијена у трговинским ланцима, а пореде се само производи који се продају у обје земље.
Укупно је у бази 8.714 производа који постоје у Хрватској и у бар још једној земљи. Из поређења су избачени алкохол, свињетина и дуван, као и парови у којима је једна цијена више од 2,2 пута већа од друге, јер то обично значи грешку у паковању.
Цијене су прерачунате по курсевима централних банака, а заједнички индекс израчунат је такозваном ГЕКС методом.
За БиХ су кориштени подаци са портала за поређење цијена Федералног министарства трговине, те цијене ланаца Пени Плус и дм.
У Хрватској су то цјеновници Еуроспина, КТЦ-а, Конзума, Лидла, Метроа, Плодина, Шпара и Томија.
Ниже цијене не значе да је куповина у БиХ лакша. Анализа не пореди куповну моћ и не објашњава зашто су разлике толике, јер не улази у порезе, набавне цијене ни марже трговаца.
Аутори напомињу и да се цијене у онлајн трговинама и апликацијама могу разликовати од оних на полицама.
Да цијене хране расту и на свјетском тржишту, показује поскупљење пшенице, кукуруза, шећера и биљних уља, а разлика између двије земље види се и на пумпама, гдје је дизел у Хрватској постао јефтинији него у БиХ.
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