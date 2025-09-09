Ово је најскупљи метал на свијету: Кошта чак 15 пута више од злата

09.09.2025
07:39
Коментари:0
Родијум је најријеђи и најскупљи метал свијета, драгоцјен у накиту и аутомобилској индустрији, вриједи више од злата.
То је мало познати елемент који је једном приликом достигао цијену од 28.000 долара по унци, што је више од 15 пута више од цијене злата.
Иако је злато у цијелом свијету симбол богатства и љепоте, постоји још један метал из породице платине која се сматра најскупљим на свијету. Користи се и у изради накита и у аутомобилској индустрији и његова цијена непрестано расте.
Осим тога, налазишта овог метала углавном се налазе у Јужној Африци, иако постоје и земље Јужне Америке које га производе.
Његова висока цијена је и због тога што је један од најријеђих и најмање раширених метала на свијету. Концентрација родијума у земљиној кори је само 0,001 грама по тони стијене. Зато је рударење изузетно тешко.+40.
Тврдоћа и чврстоћа овог прелазног метала је иста као код платине или паладијума, а поред тога, није склон оксидацији.
Због својих хемијских карактеристика родијум се користи у изради накита, побољшавајући његову боју, сјај и изглед. Користи се и као премаз за ове производе, што повећава њихову вриједност. Није склон оксидацији, што спрјечава да сребро временом потамни. Поред тога, накит постаје отпорнији на ударце, огреботине и хабање изазване употребом.
Поред тога, аутомобилска индустрија га користи као важан дио аутомобила. Користи се у катализаторима који смањују емисију загађујућих материја, што је приоритет у условима строгих еколошких мјера.
Највеће налазиште родијума на свијету откривено је у магматском комплексу Бусвелд у Јужној Африци, гдје се метал вади из хрома и сулфида никла и бакра. Управо ова афричка земља обезбјеђује 80 одсто свјетске производње.
Поред тога, постоје и друге земље које га производе, као што су Зимбабве, Русија, САД и Канада, док Јужна Америка има знатно мањи обим производње усмјерен на Бразил и Колумбију, пише Б92.
Најновије
Најчитаније
08
09
08
08
08
01
08
01
07
52
Тренутно на програму