Аутор:АТВ редакција
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Највише плаћена занимања у Њемачкој у 2026. години налазе се у медицини, банкарству, ваздухопловној и свемирској индустрији те информационим технологијама, док медијална бруто годишња зарада запослених у земљи износи 53.900 евра, показује извјештај платформе „Stepstone“.
Медијална бруто годишња зарада у Њемачкој износи 53.900 евра, док је нето износ приближно 34.400 евра годишње, односно око 2.865 евра мјесечно. Анализа се заснива на 1,3 милиона података о зарадама и обухвата разлике између професија, привредних грана, величине компанија и савезних покрајина, преноси Ханделсблат.
На врху листе су љекари, чија годишња зарада премашује 100.000 евра. Међу посебно добро плаћеним позицијама су специјалисти интерне медицине са медијалном зарадом од 102.500 евра, руководиоци сектора са 80.500 евра и инжењери у развоју са 75.500 евра годишње.
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Традиционално високе плате биљеже и запослени у информационим технологијама, чија медијална бруто годишња зарада износи 66.750 евра. Посебно су тражени стручњаци за вјештачку интелигенцију, сајбер-безбједност и анализу података.
Према подацима њемачке Савезне агенције за запошљавање, медијална зарада АИ инжењера и стручњака за АИ промптове износи око 77.800 евра, док најплаћенија четвртина запослених у овој групи зарађује више од 89.400 евра годишње. Запослени на руководећим позицијама остварују медијално 62.000 евра годишње, што је око 21 одсто више у односу на раднике без руководеће функције.
Образовање значајно утиче на висину примања, па запослени са факултетском дипломом имају медијалну зараду од 68.250 евра, док они без високошколског образовања зарађују медијално 51.200 евра. Међу добро плаћеним занимањима без факултетске дипломе издвајају се сервисни техничари са 56.250 евра и мајстори аутомеханичари са 54.500 евра.
Посматрано по привредним гранама, банкарски сектор нуди највише зараде медијалних 70.250 евра годишње, што је више од 30 одсто изнад националног медијалног износа. Високо су позициониране и ваздухопловна и свемирска индустрија те осигурање, док је угоститељство на зачељу листе са медијалном зарадом од 45.500 евра.
Разлике постоје и у зависности од величине послодавца. Радници у компанијама са више од 5.000 запослених зарађују медијално 63.000 евра годишње, док у предузећима до 50 запослених тај износ износи 48.800 евра.
Према оцјени стручњака платформе „Stepstone“, велике компаније имају већу финансијску могућност да понуде конкурентне зараде, али мањи послодавци раднике могу привући добрим условима рада, флексибилношћу и могућностима за професионални развој, преноси Еуправо зато.
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