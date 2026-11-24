Аутор:АТВ редакција
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Преговори о платама почели су у њемачком произвођачу аутомобила "Фолксваген", а око 120.000 запослених инсистира на повећању зарада иако се фирма припрема за масовна отпуштања у наредним годинама.
Неколико десетина представника моћног синдиката "ИГ метал" и руководства компаније састало се у лучком граду Емдену у првом кругу разговора, пренијела је агенција ДПА.
Неколико хиљада људи одржало је скуп испред зграде у којој се воде преговори, а из масе су се чули бубњеви, сирене и звиждуци.
На захтјев синдиката, разговори се воде на локацијама фабрика чију будућност тренутно разматра руководство "Фолксвагена", преноси Срна.
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Њемачки гигант тражи да радници раде 40 сати недјељно, али без веће плате
Највећи европски произвођач аутомобила суочен је са високим царинама, смањењем удјела на кинеском тржишту и повећаном конкуренцијом на европском тржишту.
Истовремено, компанија има високе трошкове и жели да проведе далекосежне мјере штедње, чему се запослени противе.
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